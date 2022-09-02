Дважды предательница. Жена украинского военного втайне от мужа передавала РФ разведданные о ВСУ 2 сентября, 12:49 Муж злоумышленницы о ее предательстве не знал (Фото:СБУ)

Правоохранители разоблачили 31-летнюю жительницу Днепропетровской области в работе на российские спецслужбы.

Об этом в пятницу, 2 сентября, сообщили в Службе безопасности Украины.

Коллаборантка собирала для оккупантов разведданные, касавшиеся расположения военных объектов и техники ВСУ вдоль линии фронта вблизи Донецкой и Запорожской областей.

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При этом указанные сведения она получала от мужа, который является украинским военнослужащим.

Фото: СБУ

«Она пошла на такой шаг, несмотря на то, что состоит в браке с военнослужащим ВСУ и у них есть совместный сын. Ее муж, будучи на восточном фронте, регулярно перечислял деньги на содержание ребенка. Злоумышленница использовала своего мужа „в темную“: выспрашивала данные о расположении его воинской части и других группировок ВСУ на передовых позициях», — рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Фото: СБУ

Полученные от предательницы сведения ВС РФ использовали для нанесения артиллерийских и авиационных ударов по местам дислокации Сил обороны.

За это оккупанты обещали женщине российское гражданство и «высокий уровень жизни».

Согласно ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в условиях военного положения) задержанной грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

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