«В Симферополе и Ялте за нами охотятся». Как партизаны держат в страхе и напряжении оккупантов — интервью с координатором Желтой ленты 17 сентября, 13:26 Эксклюзив НВ Активисты движения Желтая лента распространили листовки в оккупированном Россией Донецке (Фото:t.me/yellowribbon_ua)

Желтая лента — движение общественного сопротивления, которое появилось на вновь оккупированных Россией территориях с началом полномасштабного вторжения России.

За полгода партизанами стали около тысячи человек. Расширилось влияние инициативы и территориально — теперь граждане с проукраинской позицией подпольно действуют и на ранее оккупированных территориях — в Луганске, Донецке и в Крыму.

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Радио НВ на условиях анонимности пообщалось с одним из координаторов инициативы Желтая лента. В интервью он рассказал, как удается держать кафиров в постоянном напряжении и страхе.

— Как возникло движение Желтая лента? Как оно сначала развивалось, координировалось между собой, учитывая, что все это должно быть не публично, тайно из соображений безопасности?

— Мы начали работать после 24 февраля. Мы все айтишники, можно сказать IT-волонтеры. [Сначала] создали небольшой, локальный ресурс по координации выезда переселенцев из зоны боевых действий. Дальше уже начали просто вместе работать, сгруппировались.

Как только начались первые информационные сообщения о референдуме и образовании так называемой «Херсонской народной республики», мы создали инициативу, движение Желтая лента. Организовали первый митинг в Херсоне 27 апреля около 500 человек, который вызвал очень широкий резонанс. И, собственно, 27 апреля — это точка отсчета, начала нашей деятельности, как инициативы Желтая лента.

— Как выбрали название Желтая лента? Я так понимаю, это прямая связь с желто-голубым флагом. Как решили, что это станет символом гражданского сопротивления?

— Вы правы, это символ нашего флага. В принципе, такого суперсимволизма нет. Мы просто взяли один из цветов нашего флага и подумали, как можно сделать, чтобы люди на временно оккупированной территории могли продемонстрировать свой протест против рашистской оккупации. И мы понимали: если они просто будут наносить желтый цвет в любом месте, связывать желтую ленту — это сократит время выполнения такой акции для них. И они будут в безопасности. И именно по таким принципам мы выбрали название Желтая лента.

— Насколько массовое сейчас такое сопротивление? И где сейчас оно наиболее активно?

— Наиболее активен в Херсоне, Мелитополе и Крыму. Мы работаем по всей временно оккупированной территории Украины. Наша цель — способствовать освобождению всех временно оккупированных территорий — Луганск, Донецк, Симферополь, Севастополь, Крым. Мы будем делать все для того, чтобы наконец закрыть этот вопрос.

Нас примерно 1000 человек, если брать всех активистов по всей временно оккупированной территории.

Мы также работали в Харьковской области — Волчанск, Купянск, Изюм. Там были наши активисты, которые расклеивали листовки и желтые ленты.

У каждой из этих инициативных групп есть координаторы, мы работаем достаточно активно. Можно сказать, что, например, по Крыму есть очень позитивные вещи. Там идет высокий подъем украинского самосознания и проукраинских групп, готовых работать на деоккупацию Крыма.

— То есть ждут освобождения Крыма и максимально пытаются его сейчас приближать. Как именно информационное сопротивление помогает вообще тому освобождению временно оккупированных территорий? Как готовит, возможно, плацдарм для наших ВСУ, чтобы они уже приходили и освобождали физически?

— Когда российский солдат или коллаборант видит украинские граффити, украинские листовки, слышит украинский язык — это элемент давления на него. Когда он открывает телеграм, когда он открывает интернет-издание, YouTube, и видит повсюду — Желтая лента, какие-то другие акции украинских сил сопротивления, он понимает, что здесь ему не место. Он понимает, что здесь они ненадолго, что украинское сопротивление усиливается.

Мы все это делаем для того, чтобы оккупанты не могли ни дня почувствовать себя в безопасности, в комфорте. И нам точно не нужно убавлять это давление.

— Они постоянно должны находиться в напряжении и постоянно оглядываться через плечо, а вы такими информационными кампаниями обеспечиваете, чтобы это постоянное напряжение не исчезало?

— Например, в мае распространялись листовки, где передавали приветы российским патрулям в Херсоне и Мелитополе, чтобы они оглядывались. Они оглядываются, даже когда видят маленький флажок Украины где-то на стене, маленькое граффити.

Представьте себе человека, который каждый день должен патрулировать улицу, и он видит, что на этих улицах появляются новые граффити. Даже если их замазывают, он видит, что появляются новые граффити, новые открытки. Он понимает, что здесь сопротивление только усиливается. Он не может ни дня расслабиться. И мы должны таким образом работать каждый день и не сбавлять темп.

— Какие яркие реакции от оккупантов, коллаборантов вам приходилось встречать? Какие-то истерики, попытки сразу краской зарисовывать эти надписи и флаги, желтые ленты. Как часто они неадекватно реагируют?

— Согласно нашим данным, они достаточно активно реагируют на нас. Работают в Херсоне, в Мелитополе, например группы, которые срывают наши листовки, флаги, граффити. Но у них это выходит безуспешно.

[Бывший] депутат российской Госдумы, [боевик «ДНР"] Захар Прилепин постоянно реагирует на нас. Работают группы по дискредитации нашего движения.

Например, еще в мае, после наших очередных митингов, какая-то, я так понимаю, группа ФСБ создала видеосюжет, где мы в Мариуполе за 500 гривен подкупаем двух женщин, чтобы они вязали желтые ленты. И это был реальный видеосюжет, они показывали деньги. И это действительно подставная российская технология дискредитации нас.

Ежедневно пророссийские каналы в телеграм — Херсон.ру условный — говорят, что в Херсоне открыток нет, в Херсоне нет граффити, хотя наши активисты с привязкой к адресу клеят эти листовки. Российские группы просто не успевают их не то что предупреждать, но и срывать просто.

Наше движение достаточно большое. Мы каждый день получаем новых активистов. И дальше будет только больше.

Отдельно по Крыму скажу. В Керчи, например, за нами уже охотятся — ищут, кто вешает ленты и листовки. В Симферополе, в Ялте за нами охотятся. Я думаю, не найдут.

— Как вы проверяете, кто вступает в движение сопротивления? Во-первых, нужно же изготовить все эти листовки, распечатать, расклеить. Как вы понимаете, что человеку можно доверять?

— Вера — это главное в нашем деле. Надо смотреть на историю работы с этим человеком. И я бы не хотел раскрывать все наши тайны по проверке человека для того, чтобы россияне ими воспользовались. Они нас точно не раскусят. Мы сразу обнаруживаем так называемых товарищей майоров из ФСБ, пытающихся нам писать.

— А часто такое случается? На чем чаще всего ловите их?

— Человек пишет, сразу говорит, что я из Херсона, вот мои паспортные данные, я чемпион Украины по самбо, смотрите, как я себя верифицирую и я ненавижу россиян. Мы сразу понимаем, что это товарищ майор ФСБ, желающий просто втереться в доверие к нам. Хотя если даже товарищ майор ФСБ будет просто расклеивать листовки и фотографировать, он будет просто делать за нас эту работу, мы же не будем его пускать в наши круги.

Наша команда имеет закрытое ядро. И если через ваш эфир можно товарищам майорам ФСБ передать привет, то скажу так, что у них ничего не вышло за полгода.

— О сотрудничестве с нашей разведкой, с нашими военными, правоохранительными органами тоже хочу спросить. Координируетесь, контактируете?

— Есть очень много разных комбинаций сотрудничества с силами обороны Украины. Я бы не хотел раскрывать все детали. Собственно, мы просто гражданское движение сопротивления, у нас нет таких доступов, как у Сил обороны Украины. Что мы можем делать, мы делаем.

— Какой тип сопротивления за это время для вас показал себя как самый эффективный? Что сильнее всего оккупантов и их приспешников на временно оккупированных территориях пугает?

— За все время работы наиболее устойчивый способ — это листовки и граффити. А наиболее эффективный, который больше всего испугал, — это были митинги. Мелитополь, Херсон — дважды мы проводили митинги. Они реально этого боятся. Для них это в новинку. Они этого точно не видели в России. И они пытаются сразу пресекать это.

— Попал ли кто-нибудь из представителей Желтой ленты в руки оккупантов и их коллаборантов? Если такие люди есть, известна ли вам их судьба и возможность добиться их освобождения?

— У нас такого не было. Были люди, которых мы вытаскивали из плена, — обычные гражданские. Были люди, участвовавшие в наших митингах и попавшие в плен в ФСБ, но их отпустилих. Пока нам удается всех наших активистов держать в безопасности.

Если нас кто-то слышит с временно оккупированных территорий Украины: мы сделаем все, чтобы вы были в безопасности. Если можете и имеете мотивацию работать, помогайте нам, пожалуйста, вступайте в Желтую ленту.

— А насколько легко найти информацию о вас, постучаться, вступить? Какие решения принимать, понимая всю потенциальную опасность?

— Человек должен понимать, за что он рискует и что он теряет. Это дело каждого. Каждый хозяин своей судьбы. Если человек хочет вступить в Желтую ленту, он может найти в google — Желтая лента, сразу будет Википедия по нам и будет ссылка на Телеграм. Или в Телеграм может в поисковике написать «Желтая лента» и найти нас. Дальше просто написать администратору нашего канала, что хочет присоединиться к движению Желтая лента. Мы рассматриваем этого человека.

— В начале полномасштабного вторжения много было сомнений в безопасности самого Телеграм как мессенджера. Как вы решили, что именно такой канал общения уместен?

— Главное — не использовать собственное имя и фамилию в подписи никнейма в Телеграм, не использовать личные фотографии.

Этот канал достаточно для нас эффективен. Не было утечек из нашей группы. Поэтому этот канал оправдывает себя как достаточно эффективный. Нам необходим быстрый и эффективный канал доставки информации. Для нас Телеграм является таким каналом.

— То есть ключевое правило, что это общение должно быть обезличенным. По тому нику в Телеграм, когда человек присоединяется к каналу Желтой ленты, невозможно определить, что это за человек?

— Да.

— Если человек попадает в оккупацию или по каким-то причинам должен поехать на временно оккупированную территорию, какие правила поведения нужно помнить? Кроме того, чтобы почистить какие-либо личные данные в Телеграм.

— Я бы посоветовал не брать собственных смартфонов, проверить свою информацию в google, на разных телеграм-каналах. Не внесен ли этот человек [в какую-то базу]? Не принимал ли человек участие в разных патриотических акциях раньше? Не работает ли человек в органах государственной власти? Пожалуй, я бы с этого начал.

Но сейчас я не рекомендовал бы людям ехать на временно оккупированные территории. Лучше дать работать ВСУ, чем рисковать.

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