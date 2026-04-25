В расследовании сказано, что движение побуждает украинцев на оккупированных территориях к опасным действиям и не обеспечивает их безопасность (Фото: The Kyiv Independent via Жовта стрічка / Telegram)

Западные правительства финансировали секретную программу, которая более трех лет поддерживала «ненасильственное сопротивление» на оккупированных РФ территориях Украины и призывала мирных жителей к «самоубийственным» действиям, несмотря на случаи гибели, пыток и пленения активистов, пишет The Kyiv Independent в пятницу, 24 апреля.

Как сказано в материале, некоторые из действий, которые продвигают такие инициативы как Жовта стрічка и Зла Мавка, «являются поразительно опасными, включая прослушивание украинских песен в общественных местах, фотографирование в общественных местах с проукраинской символикой, сжигание российских флагов в общественных местах и ​​даже отравление российских солдат слабительными».

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Вербовка и обучение активистов Жовтої стрічки, которые, как правило, являются гражданскими без военного опыта или профессиональной подготовки, обычно состоит из нескольких минут обмена сообщениями с незашифрованным ботом в Telegram, пишут журналисты.

Как утверждают расследователи, базирующаяся в Дубае британская коммуникационная фирма IN2, в штате которой работают в том числе известная украинская аналитик Анна Шелест и британский журналист Дэвид Патрикаракос, получила от правительств Великобритании и Канады финансирование, «значительно превышающее операционные расходы» Жовтої стрічки и Злої Мавки, при этом занижая риски инициатив и пытаясь заставить замолчать критиков.

«Согласно многочисленным источникам, с которыми издание Kyiv Independent подробно беседовало в ходе многомесячного расследования, руководители программы игнорировали неоднократные и продолжающиеся предупреждения о критических недостатках в операционной безопасности программы, которые могли быть использованы Федеральной службой безопасности России для отслеживания и задержания активистов», — заявили журналисты.

По словам источников The Kyiv Independent, главной заботой участников было сохранение западного финансирования, а не безопасность активистов, хотя Жовта стрічка еще в 2022 году говорила, что по меньшей мере 30 человек были «арестованы или что-то в этом роде», а некоторые — убиты.

Когда представителям IN2 и Шелест задали вопрос о трагической судьбе некоторых активистов Жовтої стрічки, они ложно представили независимые исследования, якобы доказывающие, что ни одному гражданскому активисту не был причинен вред, сказано в материале.

По данным журналистов, программа, предназначенная для поддержки ненасильственных движений сопротивления в Украине, с 2022 года получила миллионы долларов от правительств Канады и Британии. Анна Шелест не упоминала в своих декларациях за 2024 и 2025 годы никакого дохода от IN2 или какой-либо другой иностранной компании.

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Внутренние документы IN2 также указывают на то, что Давид Патрикаракос занимал в компании должность «сетевого директора». Его обязанности предусматривали в том числе обеспечение безопасности активистов, хотя у него не было профессионального опыта в этой сфере, он не знает украинского или русского языков и не работал на оккупированных территориях, сказано в материале.

Патрикаракос в заявлении для Kyiv Independent опроверг, что отвечал за безопасность в инициативе Жовта стрічка. Компания IN2 не стала отрицать достоверность документов, но заявила, что журналисты получили ранний черновик документа и роль Патрикаракоса заключалась лишь в оказании поддержки. В расследовании сказано, что, согласно документам IN2, журналист за семь месяцев 2025 года получил 20 520 долларов США.

Журналисты со ссылкой на документы также сообщают, что в штате IN2, связанном с проектами Жовта стрічка и Зла Мавка, числилось 17 человек, а операционные расходы за четырехмесячный период составили 350 219 долларов США, или 1 050 000 долларов США в год. Судя по общедоступным документам канадского правительства, платежи IN2 за 2022/2023 и 2023/2024 годы составили в общем 1 700 955 долларов США, но неизвестно, какую часть средств направили на поддержку инициатив Жовта стрічка и Зла Мавка.

По данным журналистов, Британия финансировала проекты в течение четырех месяцев 2025 года, но финансирование прекратили после того, как ряд людей выразил обеспокоенность по поводу операционной безопасности программы, привлечения неквалифицированного персонала и эффективности использования средств британских налогоплательщиков. Выделение средств спровоцировало внутреннее расследование в МИД Британии, пишут расследователи.

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Представитель спецназа на условиях анонимности сообщил, что затраты на содержание операций Жовтої стрічки могут составлять максимум до 20 тысяч долларов в месяц.

«Они без всякой причины подвергают опасности жизни своих активистов и на этом наживаются», — заявил The Kyiv Independent сотрудник ГУР Минобороны Украины на условиях анонимности.

Шелест и Патрикаракос опровергли утверждения о том, что их работа с IN2 могла подвергнуть опасности активистов на оккупированных территориях. В IN2 заявили, что информация журналистов неверна и «не подкреплена какими-либо достоверными доказательствами».

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По информации The Kyiv Independent, обеспокоенность по поводу организации Жовта стрічка и финансирования программы побудила Силы спецопераций Украины начать внутреннее расследование. В ССО подтвердили журналистам, что в рамках расследования связались с Шелест и Патрикаракосом, но по состоянию на середину апреля «пока не получили ответа». В то же время Шелест заявила, что информация о расследовании в отношении нее является неправдивой.

Источник The Kyiv Independent, близкий к ССО, заявил, что у спецслужбы отсутствуют достаточные следственные полномочия, «что позволило таким организациям, как IN2, воспользоваться непрозрачностью оккупированных территорий Украины».

В расследовании The Kyiv Independent отмечается, что жители оккупированных территорий подвергаются жестоким репрессиям, и любой участник ненасильственного сопротивления рискует быть задержанным, подвергнутым пыткам или просто исчезнуть. Активистов Жовтої стрічки вербуют через незашифрованный бот в Telegram, при том что сотовую связь в оккупации контролируют российские спецслужбы, пишут журналисты.

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Расследователи воспользовались ботом, который предлагает пользователям такие действия, как сфотографировать обложку украинского паспорта на фоне города и завязать желтую ленту. Среди вариантов для новых участников также есть задания, сопряженные с гораздо большим риском — передача информации о передвижении российских войск, ношение украинской национальной одежды и прослушивание украинской музыки в общественных местах. При этом выбор более опасной опции не сопровождается инструкциями или дополнительными предупреждениями о рисках.

При этом, как пишет The Kyiv Independent, в разговоре с журналистами Шелест отрицала, что активистам предлагают публично слушать украинскую музыку, заявляя, что это было бы самоубийством. Между тем, в инструкциях чат-бота указано именно это, отмечают журналисты.

«Учитывая риски, после выполнения этих заданий эти люди долго не будут на свободе… Это похоже на спланированную спецоперацию по выявлению наших людей на этих территориях», — заявил журналистам бывший украинский партизан Владислав Овчаренко. Он в 2014—2016 годах собирал информацию для ВСУ в оккупированном Луганске, после чего был арестован оккупантами и приговорен к 17 годам лишения свободы, а затем освобожден в рамках обмена пленными в конце 2018 года.

The Kyiv Independent рассказывает об активистке Жовтої стрічки Севиль Велиевой, которую арестовали в 2024 году за фотографирование проукраинской символики в оккупированном Мелитополе. Спецслужбы страны-агрессора установили ее местоположение, геолоцировав фотографии, опубликованные в соцсетях, и просмотрев записи с камер видеонаблюдения. Активистку несколько раз задерживали, допрашивали, угрожали и отправляли в изолятор, пишет Суспільне. В феврале 2025 года Велиеву депортировали с оккупированных территорий.

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Журналисты пишут, что один из самых распространенных и кажущийся безопасным вид сопротивления, которые предлагает Жовта стрічка, — это фотографирование украинских флагов, лозунгов, ленточек и паспортов на оккупированных территориях. Однако фото с места проведения акции можно геолоцировать, примерно определить приблизительный рост, пол и возраст активистов, а затем идентифицировать человека с помощью записей с камер видеонаблюдения, сказано в материале.

Несколько человек, которые критиковали инициативу, сообщили The Kyiv Independent, что их пытались заставить замолчать. По словам двоих из них, за ними неоднократно следили в Киеве. Журналисты также пишут, что Патрикаракос использовал свой высокий общественный статус, продвигая движение Жовта стрічка в различных статьях, при этом не раскрывая своей работы с IN2. Кроме того, он требовал удалить статью The Insider о движениях сопротивления и связанных с ними рисках, утверждая, что с ним связались активисты и они опасаются за свою безопасность из-за опубликованного материала.

The Kyiv Independent также пишет, что в 2022 и 2023 годах организация Жовта стрічка неоднократно и публично заявляла об арестах или убийствах некоторых своих активистов. Так, Ярослав Божко, который был пресс-секретарем движения, в декабре 2022 года говорил, что по крайней мере 30 участников движения были арестованы, а некоторые — убиты. Он также рассказывал о конкретном случае убийства одного из активистов в Херсоне, который несколько месяцев поддерживал связь с организацией. В ответе журналистам The Kyiv Independent Божко утверждал, что имел в виду «общее число задержаний украинцев, известных нам в оккупационных районах», хотя ранее он конкретно упоминал Жовту стрічку.

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В последние годы организация хранит молчание на тему убийств или арестов их активистов, а в недавнем ответе на запрос The Kyiv Independent там заявили, что «не зафиксировали ни одного случая уголовного преследования, пыток или смерти наших активистов», сказано в расследовании. При этом Жовта стрічка приводит в качестве аргумента российское «законодательство» на оккупированных территориях, уверяя, что самым суровым наказанием за фотографирование украинской символики может быть штраф, сказано в материале.

Журналисты получили досье с доказательствами, собранное украинскими военнослужащими в 2025 году, которое документирует несколько случаев заключения в тюрьму, изнасилований и убийств активистов Жовтої стрічки в 2023, 2024 и 2025 годах, уже после интервью Божко. В одном из этих случаев 24-летнюю девушку из Мелитополя, выполнявшую задания Злої Мавки, похитили российские спецслужбы, а спустя два месяца было найдено ее тело.

The Kyiv Independent также пишет, что, когда журналисты в феврале вели расследование в отношении программы, Жовта стрічка объявила, что изменит принципы работы. Представитель организации заявил Ukraїner, что публикация фотографий активистами представляет «огромный риск». Изменения он оправдал тем, что на оккупированных территориях появились камеры видеонаблюдения высокого разрешения и сети информаторов. Однако журналисты отмечают, что все это существовало много лет, а ФСБ использовала камеры для идентификации активистов как минимум с 2024 года.

«В заявлении для издания Kyiv Independent, отправленном 30 марта, организация Жовта стрічка заявила, что „мы изменили подходы к съемке и передаче данных, чтобы исключить возможность идентификации мест или отдельных лиц“. Всего через день украинский Telegram-аккаунт Жовтої стрічки опубликовал фотографию, сделанную активистом на фоне одного из самых узнаваемых зданий на оккупированных территориях — Донбасс Арена в Донецке», — подводят итог расследователи.