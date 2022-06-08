Эффектно, но не эффективно против РФ? В Украине обсуждают идею закупки Железного купола: как он работает и может ли спасти города — разбор 8 июня, 11:24 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Израильская система ПРО Железный купол сбивает палестинские ракеты, май 2021 года (Фото:REUTERS/Amir Cohen)

С подачи Евгения Корнийчука, посла Украины в Израиле, идея о закупке Украиной системы противоракетной обороны Железный купол вновь оказалась в заголовках украинских СМИ.

Эффективность этой системы ПРО в очередной раз впечатлила мир год назад, в мае 2021-го. Тогда во время обострения израильско-палестинского конфликта из сектора Газа по территории Израиля было выпущено около 3 тыс. ракет. Системе ПРО Железный купол удалось перехватить 85−90% их них. Эффектные видео заполнили мировые ленты новостей и соцсети. Однако и до начала российского вторжения, и в первые его месяцы украинские военные эксперты и даже глава Минобороны предупреждали, что для Украины такая система не стала бы абсолютным спасением от российских ракет.



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НВ напоминает, как работает Железный купол и почему он лишь ограниченно подошел бы Украине в войне с Россией.



Железный купол: что важно знать об особенностях и эффективности этой системы

Кто, когда и зачем придумал самую известную израильскую систему ПРО

Необходимость надежно защитить небо Израиль особенно ощутил во время войны с Ливаном в 2006 году (Вторая ливанская война). Тысячи ракет, выпущенных террористической группировкой Хезболла, принесли десятки смертей и серьезные разрушения израильским городам. Сотни тысяч людей были эвакуированы или вынуждены прятаться в бомбоубежищах.



Тогда же Управление исследований и разработок министерства обороны Израиля решило разработать современную систему ПРО, которой и стал Железный купол. Проект стартовал в 2007 году и начал действовать в 2011, систему создали израильские компании Rafael Advanced Defense Systems и Israel Aerospace Industries при существенной поддержке США. «Соединенные Штаты передавали технологии Израилю как союзнику; большая часть инвестиций, вкладывавшихся в эти ракетные системы, также не израильские, а американские», — пояснил ранее в интервью Радио НВ военный эксперт Михаил Самусь, директор New Geopolitics Research Network.

Уже в 2011 году две первых батареи были развернуты под Ашкелоном и городом Беэр-Шева для защиты от ракет, выпущенных из сектора Газа. За первые месяцы боевого дежурства Железный купол смог перехватить десятки снарядов.

В течение десяти лет, которые Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) использует эту систему ПРО, в стране были развернуты 10 батарей Железного купола. По данным компании — производителя установок Rafael, одна батарея может оборонять от ракетных атак город средних размеров.

С финансированием проекта Израилю помогают Соединенные Штаты, которые также приобрели несколько батарей Железного купола для нужд собственной армии.



Как работает Железный купол и почему он так эффективен для Израиля

Как и большинство систем противовоздушной обороны, Железный купол состоит из трех основных компонентов:



многоцелевая радиолокационная станция ( радар), задача которой — обнаружить приближающуюся ракету;



радар), задача которой — обнаружить приближающуюся ракету; командно-контрольная система ( центр управления огнем), которая обрабатывает эту информацию, активируя третий компонент;

центр управления огнем), которая обрабатывает эту информацию, активируя третий компонент; ракеты-перехватчики, чья задача — уничтожить выпущенную противником ракету ( обычно три пусковые установки с 20 ракетами-перехватчиками Тамир).

Одна из первых батарей системы Железный купол, развернутая вблизи города Ашкелон в 2011 году / Фото: Israel Defense Forces

Стоимость одной батареи системы Железный купол составляет не менее $ 50 млн.



Радиолокаторы для Железного купола, которые идентифицируют цель и определяют траекторию выпущенной ракеты, производит израильская компания ELTA Systems. Система радиолокации полностью автоматизирована и фиксирует вражеские цели на расстоянии до 40 километров. Выпущенные по команде центра управления огнем ракеты-перехватчики могут маневрировать в воздухе. Находясь возле цели, они взрываются, уничтожая снаряд противника, — однако сохраняется опасность того, что части выведенной из строя ракеты могут упасть в черте города и также нанести урон.

При этом после расчета траектории полета вражеской ракеты Железный купол перехватывает только те снаряды, которые предположительно упадут в населенных пунктах и возле критических объектов — остальные ракеты игнорируются, поскольку предполагаемо не угрожают жизни людей. Такой подход, как считают в Израиле, позволяет сэкономить ракеты-перехватчики Тамир, стоимость которых, по разным оценкам, составляет от $20 до $100 тысяч.

Батареи могут выполнять оборонную задачу днем и ночью и при любых погодных условиях, включая дождь, пылевые бури, туман и облачность. Помимо этого, израильская система ПРО может прикрывать сухопутные войска, совершающие маневры, и корабли.

По данным разработчика Железного купола, за десять лет использования израильской армией эффективность системы составляет 90%.

Важная особенность системы Железный купол, которая делает ее столь эффективной для Израиля, но в то же время не абсолютно универсальной — ее нацеленность на конкретные специфические угрозы и ракеты малой дальности, которые выпускают по Израилю из сектора Газа или других близлежащих локаций. Как правило, это довольно примитивные неуправляемые ракеты Кассам — используемые палестинскими боевиками снаряды кустарного производства. В периоды обострения конфликта их выпускают по Израилю в огромных количествах, надеясь, что хотя бы 10% ракет достигнут своей цели.

«Иногда люди думают, что Железный купол способен обнаружить и перехватить что угодно, однако он был разработан для примитивного оружия, такого как [неуправляемые кустарные] ракеты. К примеру, он не может перехватывать баллистические ракеты, летящие из Ирана — их должны были бы перехватывать другие системы, разрабатываемые израильтянами, такие как Праща Давида или Стрела», — пояснял еще год назад порталу Vox Жан-Лу Самаан, научный сотрудник Института Ближнего Востока при Национальном университете Сингапура, исследовавший израильские противоракетные системы. По его словам, Железному куполу было бы трудно справиться даже с некоторыми системами вооружений, которые использует ливанская Хизбалла — включая баллистические ракеты средней дальности, более точное управляемое оружие.

Способен ли Железный купол спасти Украину от российских ракет?

За первые месяцы вторжения России в Украину стало очевидно, что наибольшую угрозу для расположенных вдали от фронта украинских городов несут российские крылатые ракеты большой дальности (Калибр и пр.).



Однако израильская система Железный купол была бы малоэффективной против таких ударов, поскольку «заточена» под обнаружение неуправляемых ракет малой дальности. Этот фактор неоднократно подчеркивали украинские военные чиновники и эксперты — как до начала полномасштабной войны с Россией, так в последние месяцы.



«Железный купол, кажется, единственная известная в Украине [система ПРО], потому о нем все говорят. На самом деле, она для Украины или не подходит, или подходит в очень частных случаях, — пояснял НВ еще в начале февраля 2022-го украинский военный эксперт Михаил Самусь. — Железный купол — это система, предназначенная для уничтожения ракет с дальностью до 80 километров. Их можно применить максимум на 80 километрах от линии разграничения или границы с Россией, Беларусью или Крымом».



По словам Самуся, гипотетически Железный купол мог бы быть применим во время обстрелов того же Мариуполя из Градов и Ураганов, которые Россия практиковала в 2015 году.



«Для ракет с большей дальностью (например, Искандер имеет дальность 500 километров) Железный купол уже не подходит. У Израиля совершенно другие угрозы — [и это] не Россия, которая имеет Искандеры, Калибры и другие ракеты с дальностью 500, 1000 километров», — разъяснял Самусь.



По его словам, в идеале Украине были бы нужны гораздо более мощные и «многослойные» системы, которые бы включали в себя защиту против ракет малой средней и большой дальности, поскольку Россия имеет в арсенале все эти ракеты.



Аналогичные оценки высказывали советник главы Офиса президента Алексей Арестович и глава Минобороны Украины Алексей Резников.



«Железный купол — это очень специфическая система вооружения. Она хорошо работает исключительно в израильских условиях», — пояснял Арестович в середине мая в эфире 24 канала. По его словам, Россия фактически окружила значительную часть территории Украину в периметре тысяч километров, если брать в расчет и территорию Беларуси. Это означает, что враг может ударить из любой точки, поэтому военным ВСУ нужны более современные и универсальные системы ПВО, отметил Арестович.



А Резников за несколько недель до начала российского вторжения пояснял, что Железный купол не способен защитить стратегические объекты на территории Украины. Министр обороны напомнил, что в Израиле эта система защищает страну «от ракет, которые медленно летят на небольшое расстояние и сделаны в гаражах на территориях соседних стран». А значит, в Украине батареи Железного купола не могли бы защитить АЭС, аэродромы или другие подобные объекты.



И Резников, и Самусь подчеркивали, что для Украины было бы более важно разработать специализированную собственную систему ПРО, особенно в долгосрочной перспективе. «Выход — это построение [комплексов], специально разработанных для Украины с участием Соединенных Штатов, Израиля, возможно, других стран, а также украинских инженеров, имеющих свои разработки», — отмечал Самусь.



Схожее заявление 1 июня сделал и президент Украины Владимир Зеленский, поясняя, что Железный купол не соответствует всем потребностям Украины.



«Будет построена современная ПВО. Даже крепче, чем Железный купол. Система Израиля нам не подходит, потому что у нас киевский регион — как все государство Израиль, а то и больше. Нам очень важно построить современную, универсальную схему ПВО», — заявил Зеленский, отвечая на вопрос о том, появится ли в Украине система ПРО по аналогии с Железным куполом в Израиле.

Что известно о возможной закупке Железного купола для Украины

Дискуссию о том, нужна ли Украине система Железный купол, вновь оживило заявление посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука.



7 июня во время пресс-конференции он подтвердил ранее опубликованную в СМИ информацию о том, что Израиль отклонил просьбу США разрешить Германии поставлять в Украину изготовленные по израильской технологии противотанковые ракеты Spike. Их разработала компания Rafael — та самая, которая является разработчиком Железного купола.



«Насколько я знаю, на прошлой неделе американцы дали разрешение на передачу Украине [произведенных по израильской технологии] ПТРК Spike из Германии, а Израиль отказал», — отметил Корнийчук.



Именно в этом свете он призвал власти Израиля более действенно поддерживать Украину и в качестве примера заявил о готовности украинской стороны приобрести систему Железный купол. «Я хочу, чтобы израильское правительство вышло из своей зоны комфорта и вернулось к реальности. Нам нужна помощь Израиля. Я имею в виду, нам нужна военно-техническая поддержка, — отметил украинский посол. — Нам нужен Железный купол… который позволит спасти наших гражданских женщин и детей от ударов российских ракет по нашей территории. Нам не нужны пожертвования, мы хотим его купить».



В то же время израильская The Jerusalem Post со ссылкой на собственные источники пишет, что Израиль вряд ли продаст Железный купол Украине «или любой другой стране» — в т. ч. из-за соглашений, подписанных с США, и правил в отношении экспорта товаров оборонного назначения.



Однако, допускает издание, Украине могла бы быть предоставлены средства израильской системы ПВО Праща Давида (David’s Sling) и зенитный ракетный комплекс малой дальности SPYDER, которые также разрабатываются компанией Rafael Advanced Defense Systems.



Ранее Алексей Арестович напоминал о высокой стоимости системы Железный купол и высказывал предположение, что за эти средства можно закупить другие универсальное вооружение, которое более эффективно позволило бы украинским защитникам отражать вражеские атаки. «Даже если бы Железный купол и подходил для Украины, то Израиль не продал бы нам такую систему», — убежден советник главы ОП.



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