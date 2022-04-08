Железнодорожный вокзал Краматорска обстреляли кассетными бомбами из Искандера, там были тысячи человек — Донецкая ОВА 8 апреля, 11:53 Цей матеріал також доступний українською Российская ракета, разорвавшаяся на железнодорожном вокзале Краматорска (Фото:Павел Кириленко/Facebook)

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу города Краматорска Донецкой области кассетными бомбами Искандера.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Полиция и спасатели, работающие на месте, сообщают о десятках погибших и раненых людей.



Во время ракетного удара на вокзале находились тысячи человек, так как происходит эвакуация жителей Донбасса в более безопасные области Украины, сообщил Кириленко.

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«Рашисты хорошо знали, куда целят и чего хотят: они хотят взять в заложники как можно больше мирных людей, хотят уничтожить все украинское. Российская Федерация — страна извергов и преступников. Зло должно быть остановлено и обязательно — наказано!» — подчеркнул Кириленко.

Ранее в Укрзализныце сообщили, что в результате ракетного удара российских оккупантов по железнодорожному вокзалу Краматорска погибли 30 человек и пострадали 100. Сообщалось о попадании двух ракет.

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