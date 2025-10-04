Укрзализныця вскоре запустит прямой поезд в Румынию: что известно о маршруте и ценах

Один из поездов Укрзализныци (фото иллюстративное) (Фото: Укрзализныця)

Укрзализныця с 10 октября запускает новый поезд, который соединит Украину и Румынию , он будет курсировать ежедневно по маршруту Киев-Бухарест. Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий в субботу, 4 октября.

В частности, маршрут поезда будет пролегать через Киев, Винницу, Жмеринку, Могилев-Подольский, Велчинец, Унгены, Яссы и столицу Румынии Бухарест.

Отправление из Киева происходит в 06:30, прибытие на центральный вокзал Бухареста — Gara de Nord — запланировано на 06:47 следующего дня. Обратный рейс отправляется из Бухареста в 19:10 и прибывает в Киев в 19:41 следующего дня.

С вокзала в Бухаресте пассажиры могут добраться до аэропорта скоростными электричками, которые курсируют регулярно.

Билеты в купейных вагонах стоят около 3800 гривен. Приобрести их можно на официальном сайте или в приложении Укрзализныци.

Президент Владимир Зеленский сообщал, что в Ужгороде 5 сентября открыли участок евроколеи Ужгород — Чоп, затем планируется развитие евроколеи до Львова.

С 12 сентября из Ужгорода отправляются поезда в Братиславу, Кошице, Будапешт и Вену. Продажа билетов открылась 5 сентября.