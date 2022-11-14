Ремонтные работы уже начались. Менее чем через две недели могут запустить поезда в Херсон

14 ноября, 20:34
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Стали известны сроки запуска поездов в Херсон (Фото:Александр Кубраков/Twitter)

Стали известны сроки запуска поездов в Херсон (Фото:Александр Кубраков/Twitter)

Укрзализныця намерена возобновить железнодорожное сообщение с недавно деоккупированным Херсоном в ближайшие 10 дней.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в Twitter.

«УЗ совместно со спасателями уже начала ремонт поврежденных железнодорожных путей и инфраструктуры. Мы ожидаем возобновление железнодорожного сообщения с Херсоном в течение 10 дней», — говорится в сообщении.

Видео дня

Кубраков также отметил, что УЗ восстанавливает прямое железнодорожное сообщение по маршруту Киев - Николаев.

https://twitter.com/OlKubrakov/status/1592194566169427968?s=20&t=yRIDSsxWPoOtE5_WnSwqgw

Соответствующее разрешение перевозчик получил от Николаевской областной военной администрации и военных. Первый поезд в Николаев отправится сегодня, 14 ноября, из Киева в 22:00. В последний раз пассажирский поезд дальнего сообщения приезжал в Николаев 24 февраля.

https://www.youtube.com/embed/S6IOMCrEBBo
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Херсон Ж/д сообщение Война России против Украины деоккупация

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