Железнодорожное сообщение между Балаклеей и Харьковом возобновят 15 сентября

14 сентября, 16:55
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Балаклея (Фото:via slovoidilo)

Балаклея (Фото:via slovoidilo)

В среду, 14 сентября, в Балаклею прибыл первый «тестовый» поезд Укрзализныци. Железнодорожное сообщение между деоккупированной Балаклеей и Харьковом возобновят на следующий день, 15 сентября.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Он подчеркнул, что город находится под охраной.

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«Город под охраной наших военных, которые защитят людей и не подпустят врага. Наши люди сейчас получают всю необходимую помощь. Первый тестовый поезд Укрзализныци уже прибыл в Балаклею», — написал Тимошенко.

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Тимошенко добавил, что город постепенно возвращается к жизни.

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«С мобильным отделением Новой почты в Изюм привезли и модуль Starlink для доступа в интернет. Город возвращается к жизни», — добавил он.

8 сентября ВСУ освободили от российских военных город Балаклея Харьковской области, который был под оккупацией полгода.

В Нацполиции сообщили, что войска РФ устроили пыточную для местных жителей Балаклеи. Оккупанты всегда держали в плену минимум 40 человек. Их находили через местных коллаборантов. Противник искал тех, кто служил или имел родственников в АТО или помогал украинской армии.

https://www.youtube.com/watch?v=MkBrZsDcebg
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Укрзализныця Харьковская область Харьков Балаклея Война России против Украины

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