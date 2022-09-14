Железнодорожное сообщение между Балаклеей и Харьковом возобновят 15 сентября 14 сентября, 16:55 Балаклея (Фото:via slovoidilo)

В среду, 14 сентября, в Балаклею прибыл первый «тестовый» поезд Укрзализныци. Железнодорожное сообщение между деоккупированной Балаклеей и Харьковом возобновят на следующий день, 15 сентября.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Он подчеркнул, что город находится под охраной.

«Город под охраной наших военных, которые защитят людей и не подпустят врага. Наши люди сейчас получают всю необходимую помощь. Первый тестовый поезд Укрзализныци уже прибыл в Балаклею», — написал Тимошенко.

Видео дня

Тимошенко добавил, что город постепенно возвращается к жизни.

«С мобильным отделением Новой почты в Изюм привезли и модуль Starlink для доступа в интернет. Город возвращается к жизни», — добавил он.

8 сентября ВСУ освободили от российских военных город Балаклея Харьковской области, который был под оккупацией полгода.

В Нацполиции сообщили, что войска РФ устроили пыточную для местных жителей Балаклеи. Оккупанты всегда держали в плену минимум 40 человек. Их находили через местных коллаборантов. Противник искал тех, кто служил или имел родственников в АТО или помогал украинской армии.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.