Железнодорожная авария в Одесской области: на рельсы поставили первый из 14 вагонов

По состоянию на вечер вторника, 3 июля, работники Укрзализныци поставили на рельсы первый из 14 вагонов, которые сошли на перегоне Ивановка - Веселый Кут возле села Путиловка Одесской области.

"В 20:42 железнодорожники с помощью гидравлического оборудования поставили на рельсы первый вагон, который был поврежден в результате схода. Также запланировано поднять еще один грузовой вагон, который сошел с рельсов одной тележкой", - говорится в заявлении Укрзализныци.

По данным оператора железной дороги, остальные вагоны будут убраны на обочину, это позволит открыть движение поездов нечетного пути и минимизирует задержки поездов.

На месте работают около 50 железнодорожников и три восстановительных поезда.

Напомним, что 3 июля в Одесской области на железнодорожном перегоне около села Путиловка с рельсов сошел грузовой поезд, перевозивший зерно и удобрения. 12 вагонов опрокинулись на бок и еще у 12 оторвало ходовую часть.

Из-за железнодорожной аварии движение поездов в направлении Одесса - Киев приостановлено. Измененными маршрутами курсируют 16 пассажирских поездов.