Желающих незаконно выехать из Украины стало значительно меньше — Госпогранслужба

31 марта, 17:20
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Граница Украины и Молдовы (Фото:Госпогранслужба)

Граница Украины и Молдовы (Фото:Госпогранслужба)

Количество людей, пытавшихся незаконно пересечь границу Украины с начала полномасштабного вторжения России, значительно уменьшилось.

Сразу после 24 февраля 2022 пограничники задерживали по 60−70 человек в сутки, которые группами следовали через границу. На сегодняшний день в среднем задерживается 20−30 желающих незаконно покинуть Украину.

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Об этом в эфире телемарафона сказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

«После 24 февраля 2022 года на государственной границе мы начали фиксировать определенное увеличение попыток незаконного пересечения границы. В первую очередь мужчинами-украинцами в возрасте 18−60 лет. Этой категории граждан ограничен выезд за пределы Украины», — сказал Андрей Демченко.

Согласно постановлению правительства № 57, регламентирующему порядок пересечения государственной границы, есть исключение, кто из этой категории граждан при наличии условий пересечения границы и необходимых документов могут следовать за границу.

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По словам спикера ГНСУ «прирост, который произошел после начала полномасштабной войны, побуждает людей к незаконным путешествиям». Но сейчас количество желающих незаконно попасть за границу уменьшилось в два раза.

«Тогда мы задерживали днем десятками — иногда по 60−70 человек в сутки, которые группами следовали через границу. Сейчас за сутки в среднем 20−30 человек. Но это и по „зеленому участку“ границы, то есть за пределами пунктов пропуска», — говорит Демченко.

Он отметил, что ГНСУ противодействует незаконному пересечению границы и на пунктах пропуска.

«Когда граждане следуют через пункты пропуска, то есть на легальных каналах въезда-выезда, но пытаются использовать поддельные документы», — сказал Андрей Демченко.

7 марта ГНСУ сообщала, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину пограничники задержали более 11 тысяч нарушителей границы. Они пытались уехать вне пунктов пропуска. Еще более 4 тысяч пытались выехать за поддельными документами.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Госпогранслужба Украины Выезд за границу Война России против Украины

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