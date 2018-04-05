Жебривский рассказал о победителях конкурса предпринимателей-"куркулів"

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Один из участников конкурса
Фото: Павел Жебровский

Один из участников конкурса "Украинский донецкий куркуль"

В Донецкой области по результатам шестого конкурса "Украинский донецкий куркуль" областной совет избрал 25 проектов-победителей.

О таких результатах рассказал глава ОГА Павел Жебривский.

На этот раз за финансирование ОГА боролись 108 проектов. К участию присоединились ка физические, так и юридические лица.

"Комиссия по определению победителей заседала в течение двух дней - 4 и 5 апреля - за один день справиться было невозможно физически, ведь поступило 108 заявок!" - написал Жебривский.

Из-за запрета Антимонопольного комитета, в этом отборе среди победителей не оказалось ни внутренне перемещенных лиц, ни ветеранов АТО.

"Впрочем, мы уже обратились к ряду международных организаций, и они обещали рассмотреть возможность сотрудничества с нами в этом направлении", - отметил он.

Донецкая ОГА обещает продолжать поощрять предпринимательство - новый конкурс уже объявили.

Финансирование ОГА в конкурсе предусмотрено для проектов для предоставления медицинских услуг населению, сфере жилищно-коммунального хозяйства, швейных изделия и обуви, производстве стройматериалов, внедрении инновационных технологий, новых программных продуктов и прочее.

В предыдущем конкурсе победителями были определены 10 проектов по частичной компенсации процентных ставок; 133 проекта финансовой поддержки на общую сумму 53,5 млн. грн. Тогда проектами победителей предполагалось создание более 560 новых рабочих мест.

В Донецкой области в течение последних лет внесли изменения в программу регионального развития малого и среднего предпринимательства. Предусматривается предоставление финансовой поддержки малому бизнесу на реализацию проектов. Речь идет о софинансировании проектов на более благоприятных условиях для общин - 70% из областного бюджета, 30% - из бюджетов городов областного значения, районов, объединенных территориальных общин.

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