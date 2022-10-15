«РФ не может выдержать темп наступления ВСУ». Когда освободят Херсон, что предполагает натовская доктрина Шок и трепет — интервью с Ждановым 15 октября, 12:59 Эксклюзив НВ Украинские военные (Фото:72 ОМБр им. Черных Запорожцев / Facebook)

Действительно ли это может произойти в ближайшее время, будет ли Украина воевать с Россией зимой и от чего это зависит, а также о том, что предусматривает доктрина Шок и трепет, которую может применить НАТО против войск РФ, в интервью Радио НВ рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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— Financial Times писали, что Украина может освободить Херсон от российских оккупантов уже на следующей неделе. Они ссылаются на западных военных чиновников. Не слишком ли это оптимистично?

— Думаю, это слишком оптимистично. Было несколько заявлений военных чиновников на Западе, особенно в США, констатировавших развединформацию, что есть попытки эвакуировать коллаборантов, членов их семей и семьи российских представителей, находящихся на территории Херсона. Скорее всего, эти сообщения и спровоцировали вывод, что вроде бы мы вот-вот подойдем к Херсону.

Там гораздо более сложная обстановка. И сегодня наше наступление замедляется в результате того, что Россия пытается всеми силами обеспечить логистику для этой группировки. Они делают там возможное и невозможное в плане восстановления мостов и возобновления переправ через реку Днепр.

— Многие эксперты считают, что освобождение Херсона неизбежно. Действительно ли деоккупация настолько неотвратима? Из чего можно сделать такие выводы?

— Такие выводы можно сделать из того, что мы все же продвигаемся вперед, хотя и медленно очень, особенно в последнюю неделю есть проблемы. Впрочем, каждый день мы освобождаем понемногу нашу территорию. И, наконец, наступит тот критический момент, когда российские войска не смогут удерживать позиции на правом берегу Днепра. Тогда мы можем перейти в решительное контрнаступление для освобождения Херсона.

Перспектива такая есть. И возможности есть. Они не могут быть реализованы сегодня и сейчас, но будут реализованы в ближайшее время в среднесрочной перспективе.

— Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Украина будет продолжать наступать всю зиму. Это означает, что не будет для россиян никакой паузы для того, чтобы они перегруппировались, резервы подтягивали. Насколько, во-первых, труднее наступать зимой, если говорить с точки зрения военной стратегии и тактики? И как вы думаете, действительно ли россияне рассчитывали на то, что такая пауза будет?

— Они очень рассчитывают, что она будет. Кстати, сейчас все усилия РФ направлены на то, чтобы каким-либо способом начать переговорный процесс и объявить временное перемирие и прекращение огня. Для них это критическая ситуация, потому что вряд ли они смогут выдержать этот методический темп наступления Вооруженных сил Украины.

Даже если они через месяц начнут перебрасывать сюда более или менее обученных (месяц — это не обученные войска, это курс молодой армии) мобилизованных, все равно количество не даст того качества и не спасет ситуацию.

Относительно характера ведения боевых действий. Да, при низких температурах его вести гораздо сложнее. Но здесь тоже есть свои условия. И тот, кто лучше подготовится к низким температурам, а именно экипирует свою армию теплой одеждой, обеспечит пункты обогрева для личного состава и горячую пищу для личного состава, будет иметь преимущество.

— Было заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в контексте ядерной угрозы со стороны России. Он говорил, что в случае применения Россией ядерного оружия Запад уничтожит его армию, не прибегая к таким вооружениям. То есть у них есть доктрина Шок и трепет. И будто эта доктрина предполагает, что НАТО может сконцентрировать такое количество и массовость огневых средств, что части Вооруженных сил России будут моментально уничтожены в Украине, Черноморский флот будет разбит. Что мы знаем об этой доктрине Шок и трепет?

— Эта доктрина появилась после начала войны в Персидском заливе, когда они поняли, что можно не идти в лобовые атаки с армией Саддама Хусейна, достаточно просто нанести массированные ракетно-бомбовые удары и таким образом лишить эту армию логистики. Они здесь ее тоже могут применить.

Кстати, это правильная, по моему мнению, доктрина: если НАТО ответит на применение ядерного оружия ядерным оружием, то это будет Третья мировая ядерная война. А они [хотят сделать] наоборот: чтобы не дать распространиться этому ядерному апокалипсису, они угрожают применением конвенционального оружия, но мощного по огневой силе.

И то, что говорил и Боррель, то, что в своем интервью говорил бывший глава ЦРУ, то, что в своем интервью говорил бывший командующий войсками США в Европе, это все фактически приблизительный план того, что могут сделать союзные войска НАТО с российской армией в случае применения Россией или попыток применения Россией ядерного оружия. Это просто уничтожение. У них есть возможности одновременно массированным ударом уничтожить и Черноморский флот, и военные базы в Крыму и основные группировки российских войск на территории Украины.

— То есть мы зря упрекаем президента Франции? Эммануэль Макрон заявил, что Франция не будет отвечать симметрично: если будет применено тактическое ядерное оружие, то Франция не будет бить ядерным оружием. Также он написал, что не желает мировой войны. Сразу начались шутки со стороны украинцев. Это нормальное заявление с его стороны?

— Да, это абсолютно нормальное заявление с его стороны.

Если НАТО ответит ядерным ударом, это будет ядерная война. Количество зарядов должно быть гораздо больше в ответном ударе, он должен превышать по своей мощности первый удар. И дальше никто не гарантирует, что на этом все остановится. Дальше ситуация становится непредсказуемой. Поэтому НАТО и подчеркивает, что первый ответный удар должен быть конвенциональным оружием.

— Илон Маск подтвердил, что он отказывается финансировать службу спутниковой связи Старлинк в Украине: «SpaceХ не просит возместить прошлые расходы, но также не может финансировать существующую систему до бесконечности и отправить еще несколько тысяч терминалов, использующих данные до сто раз больше, чем обычные домохозяйства. Это глупо». Можно ли оценить сейчас, как сильно мы зависим от Старлинков?

— К сожалению, очень сильно мы зависим от Старлинков, потому что у нас какая-то часть системы военного управления построена именно на этой сети. Но он требует денег от Пентагона. Пентагон является одним из клиентов этой системы. Насколько я понимаю, Пентагон финансировал часть этой системы. Поэтому я думаю, что они разберутся.

Это сугубо финансовые проблемы между Илоном Маском и Пентагоном. Он, кстати, потому и обратился к Пентагону относительно дальнейшего финансирования обеспечения связи этой системы на территории Украины.

— Украинский Генштаб сообщил о том, что украинская авиация нанесла 25 ударов в сутки, это происходило [13 октября]. Сообщается, что поражено более 19 районов сосредоточения вооружения и военной техники противника, а также 6 зенитно-ракетных комплексов противника. Что это говорит о нашем состоянии авиации? Какие выводы вы можете сделать?

— Вывод, что авиация наша существует и достаточно успешно работает. Для нас приоритетное уничтожение системы ПВО противника. Уничтожение этой системы открывает нам возможности применения нашей авиации.

Действительно она работает и наносит довольно существенное огневое поражение противнику. Я бы не сказал, что у нас есть преимущество, но паритет в воздушном пространстве, думаю, что мы уже достигли.

— Состоялась встреча в формате Рамштайн. Появились несколько новинок вооружения, которое Украина получит. Хотел бы их с вами обсудить. Украина получит ракеты AMRAAM. Они подходят и для истребителей, и для ЗРК NASAMS. Что о них известно?

— Это ракета класса либо воздух-воздух, либо земля-воздух. Это ракеты из комплексов противовоздушной и противоракетной обороны для ведения боя в воздухе. Она универсальна, она может использоваться как на подвесе на истребителях, так и в системе противоракетных комплексов NASAMS.

Это просто расширяет спектр применения этих ракет в борьбе с воздушными целями противника.

— Еще одна новинка — ЗРК Krotal. Переводится с французского как гремучая змея. Сообщается, что ее радиус работы составляет 10 километров, максимальная высота — шесть километров. Это для беспилотников или для чего?

— Да, это тактическое средство ближнего радиуса действия. Он может быть использован как для борьбы с беспилотниками, так и для прикрытия наших войск.

У нас, кстати, существует проблема прикрытия наших войск, потому что Россия на переднем крае на линии фронта тоже активно применяет свою авиацию. Да, 30 Гепардов — это было очень хорошо, но усилить прикрытие наших войск — это тоже сегодня большая необходимость.

Относительно борьбы с дронами. Я думаю, здесь больше будут применены средства радиоэлектронной борьбы, которые сегодня США начинают передавать в рамках последнего пакета финансовой помощи на обороноспособность нашей армии. Имею в виду 625 миллионов. Там есть эти переносные средства РЭБ, на базе которых планируется построить своеобразный радиоэлектронный купол над городом для подавления дронов-камикадзе, применяемых сегодня РФ.

— На этой встрече Рамштайн наши партнеры пообещали нам средства ПВО, ПРО. Но я увидел людей, которые считают зрадой то, что НАТО сообщило, что срочно создает в Европе противоракетный щит от России. Говорится о том, что, по меньшей мере, 15 стран НАТО подписали письмо о намерениях присоединиться к плану Щит. Он будет включать американские ракетные системы Пэтриот, немецкие системы ПВО IRIS-T. То есть мы понимаем, что нуждается в этом Украина, но сейчас будут все это размещать в Европе на тот случай, если Россия будет стрелять по Европе. Можно ли считать это изменой?

— Нет, изменой нельзя считать. Очень удивляет, что они так спохватились.

США и НАТО планомерно ведут работу по созданию единой системы противоракетной обороны Североатлантического Альянса на Европейском континенте. Напомним, что накануне этого массированного вторжения России в Украину мы с вами наблюдали строительство и ввод в эксплуатацию объектов противоракетной обороны на территории Польши, Румынии, стран Балтии. Сейчас это, вероятно, будет сделано и на территории Финляндии, потому что она становится передовым рубежом на восточных границах НАТО. Они планомерно строили.

Единственное, что это может означать, что они хотят ускорить эшелонированную систему ПРО над странами НАТО на Европейском континенте. Для нас позитивно, что они хотят нам создать аналогичную систему. Если она будет построена в большинстве своем на западных образцах вооружения (а именно так и будет, потому что другие, старые советские образцы вряд ли мы сегодня сможем найти), то в перспективе мы можем и ее интегрировать в ту систему, которую создаст Североатлантический Альянс.

— Появилась новость, что Крымский мост смогут восстановить до 1 июля 2023 года. Таково было распоряжение российского правительства. Это довольно длительный срок, хотя сначала говорили, что через неделю-две его восстановят. Что это означает для нас?

— Надо знать, насколько мы снизили грузоспособность этого моста. То, что на автомобильном мосту работает только две полосы в реверсном режиме, свидетельствует о том, что [эта способность] снизилась в результате атак фактически втрое по сравнению с тем, что было. Кем совершены [атаки], мы сегодня не знаем, хотя обвиняют нас.

Относительно железнодорожной части моста. Насколько я понимаю, один путь может работать, но там есть просадка мостового пролета в результате оплавления металла, несущих конструкций от пожара. Если [работает] один путь, то это тоже снижает почти вдвое пропускную способность. Если действительно есть повреждение мостового пролета и его нужно менять, то для нас это будет очень большим подспорьем в плане предотвращения или существенного сокращения поставок техники, вооружения и боеприпасов по Крымскому мосту. Будет то, о чем мы мечтали: чтобы фактически перекрыть эту артерию. Как она перекрывается? Думаю, мы оценим в ближайшее время, когда увидим объемы перемещения по мосту и сможем сделать определенные выводы.

— Есть еще такая приспешница России — Беларусь. Появилась новость, что там ввели режим «контртеррористической операции». Потом это якобы опровергали. Но чем нам это грозит?

— Прямой угрозы это не несет, но для нас это звоночек, что Беларусь приближает состояние своих сил к военному положению. «Контертерористическая операция» расширяет полномочия [диктатора Александра] Лукашенко по применению Вооруженных сил Беларуси внутри страны.

У них же фактически ничего не было, они же не объявляли «специальной военной операции». На сегодняшний день для более широкого применения и расширения возможностей ВС Беларуси они объявили контртеррористическую операцию.

Не факт, что это будет против нас. Это может быть подготовкой Лукашенко к подавлению протестов, которые могут возникнуть в Беларуси в связи с той обстановкой, которая сегодня складывается в стране, особенно социальной и экономической.

— Также сообщалось, что якобы в Беларуси началась скрытая мобилизация. Мобилизуют в сельской местности, а не в городах. Можно ли представить, что эти белорусы будут серьезной военной мощью?

— Не важно, люди из сельской местности или из города. В любом случае мобилизованные становятся серьезной силой только после прохождения соответствующего обучения, после восстановления основных профессиональных навыков в соответствии с военно-учетной специальностью.

Говорить, что повестку дали и это уже военнослужащий. Да, это военнослужащий, но невозможно сказать, что это подготовленный солдат.

Минимальный срок обучения — от трех до шести месяцев. Сборы мобилизованных продолжались именно в такое время. После этого их отправляли домой и считалось, что они восстановили свои навыки и упомянули имеющуюся специальность. Но это минимальный период подготовки для мобилизованных. Если его сокращать, то качество падает в несколько раз.

Считается, что в сельской местности меньше плотность населения, и это меньше может способствовать росту протестных настроений. Все же в более компактном и большем [населенном пункте] протестные настроения возникают гораздо быстрее и сильнее, чем в сельской местности. Потому начинают всегда с глубинки.