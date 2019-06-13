Еще пару дней жары. Синоптики рассказали о погоде в Украине Сегодня, 13:42 Цей матеріал також доступний українською MabelAmber/Pixabay В Украине по-прежнему жарко MabelAmber/Pixabay

В ближайшие сутки в Украине сохранится жаркая и преимущественно сухая погода, сообщает Укргидрометцентр.

По всей территории страны день пройдет практически без осадков, лишь днем на крайнем западе ожидается кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-восточный (на юге и востоке — северо-восточный), 5−10 м/с.

Температура ночью 15−21°, на побережье морей до 24°, днем 28−33°; в Сумской, Харьковской и Луганской областях ночью 13−18°, днем 25−30°; в Карпатах ночью 11−16°, днем 21−27°.

В Киеве будет сухо. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с. Температура ночью 18−20°, днем 30−32°.

В субботу, 15 июня, кратковременные грозовые дожди ожидаются только в Карпатском регионе, а также северных и Винницкой областях.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5−10 м/с.

Температура ночью 14−19°, на побережье морей 20−24°; днем 27−32°, в южной и восточной части до 34°.

В Киеве днем местами кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с. Температура ночью 19−21°, днем 30−32°.