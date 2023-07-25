Жара и дожди на этой неделе. Синоптик назвала самые жаркие дни конца июля 25 июля, 08:20 Погода на последнюю неделю июля (Фото:ridofranz / depositphotos)

Представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала в материале для NV о погоде до конца июля и в первые дни августа.

О погоде на этой неделе

На прошлой неделе у нас была переменчивая погода, и в дальнейшем, в принципе, она такой переменчивой и будет оставаться. Будет происходить чередование воздушных потоков с запада и поля высокого давления и атмосферных фронтов. Поэтому у нас опять же не будет стабильно по всей стране какого-то антициклона и страшной жары — в ближайшие дни, особенно на этой неделе, такого пока еще не предвидим. Начало недели ожидаем преимущественно без осадков. Температура ночью остается в пределах +12…+17, в южной части +18…+23. А в дневные часы +24…+29 в большинстве областей, в южных и юго-западных областях +29…+34.

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В общем, выше, чем +34 на этой неделе мы не ожидаем. Возможно, локально +35 — по югу Украины могут быть такие показатели. 25−26 июля, особенно в ночь на 26-е, в дневные часы поступит очередное поле пониженного давления с запада, возможно даже локальное образование циклона. И, опять же, в те дни у нас кратковременные дожди по Украине, местами грозы, только юго-восток остается преимущественно без осадков. Температура в те дни останется в тех же пределах в ночные часы: +14…+20, днем +25…+31, классическая летняя погода. И, опять таки, южная часть — до +34. 26-го июля, за счет того, что там как раз может быть тот локальный циклон, в западных областях день будет несколько прохладнее: +22…+27.

Затем уже, начиная с 27-го июля, на смену полю пониженного давления поступит очередное поле высокого давления. Поэтому тогда преимущественно будет без осадков, только 30-го июля в правобережной части, а 31-го июля на левобережной ожидаются кратковременные грозовые дожди. Температурные показатели ночью такие же: +12…+18, юг — где-то до +23 и даже немножко выше. А в дневные часы +25…+31 по большинству областей. В южной части, а 29−30-го июля также и в восточных областях ожидается +28…+35. Это тогда будет жарче всего.

А запад и северные области будут оставаться в пределах +21…+27.

О погоде на этой неделе в Киеве и области

С воскресенья-понедельника в этом регионе постепенное повышение температуры: 23 числа +25 градусов днем, затем 24 июля +28, 25−26 числа до +29 градусов в дневные часы. Уже во вторник могут быть снова кратковременные грозовые дожди, и так же в среду. Во вторник преимущественно в дневные часы, да и в среду тоже.

В дальнейшем, 27-го может быть определенный перерыв, но, опять же, неустойчивая такая атмосфера будет. Но будет преобладать уже более спокойная погода, чем, например, 26-го числа, когда по Украине будет проходить фронт.

28-го июля в столице преимущественно без осадков, там поле повышенного давления будет влиять на погоду, 29-го в принципе также. И значения температуры уже несколько выше — до +29…+33.

Пока что такие прогнозы. Посмотрим, насколько динамично будут меняться процессы. Сейчас ожидаем похожую ситуацию, как была и на прошлой неделе. То есть колебания такие: немножко с дождем, немного без дождя . Аграрии очень довольны, они наблюдают хорошее увлажнение, и не холодно, тепло. Очень такая комфортная погода.

О погоде в первые дни августа

Прогнозов на август у нас еще нет, но по сегодняшним расчетам, именно первые дни августа, буквально 1−2 числа будет преобладать поле высокого давления. То есть это преимущественно без осадков. И, соответственно, температурные показатели уже будут несколько выше: +30 и выше будет не только по югу, а и по остальным областям.