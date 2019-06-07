Жалобы на полицию: после проверок отстранили 10 начальников Сегодня, 21:16 Цей матеріал також доступний українською полиция полиция

Руководство Национальной полиции после проведения внутренних проверок отстранило от исполнения обязанностей 10 начальников отделов полиции.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

Проверки проводили во всех регионах Украины. По фактам выявленных нарушений назначены служебные расследования.

«Они понесут строгую дисциплинарную ответственность. Нахождение работника полиции на службе в состоянии алкогольного опьянения, пьянство на службе, управление транспортным средством — собственным или служебным — в состоянии алкогольного опьянения, — безальтернативное увольнение из органов полиции», — отметил глава Департамента кадрового обеспечения Нацполиции Игорь Клименко.

Напомним, что глава Национальной полиции Украины Сергей Князев поручил проверить все жалобы граждан на поведение полицейских вне службы.

Это распоряжение было издано из-за убийства полицейскими 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком Киевской области.