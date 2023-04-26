Россия заблокировала зерновое соглашение — ВМС 26 апреля, 21:14 Грузовое судно ожидает проверки для захода в пролив Босфор, октябрь 2022 года (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Страна-террорист Россия в среду, 26 апреля, снова заблокировала работу Черноморского зернового коридора. Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ в Facebook.

В Военно-морских силах рассказали, что накануне представители России в совместном координационном центре в Стамбуле отказались согласовывать движение судов в и из морских портов Украины по гуманитарному коридору. Из-за этого четыре корабля не смогли выйти из портов Черноморск, Одесса и Пивденный — среди них судно AKDENIZ-M, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН для доставки пшеницы в Эфиопию. Еще один корабль ждет разрешения на проход в порт Одессы в районе Сулины.



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ВМС ВСУ также опровергли фейки о том, что они якобы запретили движение торговых судов по зерновому коридору.

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«Украина неукоснительно выполняет все возложенные на нее в рамках Черноморской зерновой инициативы обязательства и прилагает максимум усилий для поддержания и расширения экспорта зерна и связанных продовольственных грузов морским путем в интересах нашего государства», — подчеркнули в ВМС.

Там также напомнили, что, по данным ООН, через зерновой коридор в страны Африки, Азии и Европы уже доставили 28,9 млн тонн агропродукции.



18 марта вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков сообщил о продлении Черноморской зерновой инициативы еще на 120 дней.

Министерство обороны России 24 апреля обвинило Украину в «нарушении» обязательств по зерновому соглашению из-за атаки морских дронов в оккупированном Севастополе, которые якобы запустили из акватории порта Одесса. Российская сторона, которая регулярно пытается сорвать соглашение, заявила об «угрозе очередному продлению сделки после 18 мая».

Спикер Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов отреагировал на ложь страны-агрессора и подчеркнул, что события в оккупированном Крыму касались исключительно военных объектов.

