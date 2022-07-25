Экспорт украинского зерна: о полном разминировании акватории порта Одессы речь не идет — спикер ОВА

25 июля, 13:08
Россия ударила ракетами по порту Одессы после подписания зернового соглашения (Фото:Суспільне.Одеса)

Россия ударила ракетами по порту Одессы после подписания зернового соглашения (Фото:Суспільне.Одеса)

Разблокирование порта Одессы для экспорта украинского зерна в рамках зерновых соглашений не подразумевает полного разблокирования акватории объекта.

Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в эфире национального телемарафона.

«Это будет узкий фарватер для зерновозов, для тех караванов судов, которые планируется собирать и проводить затем по соответствующему маршруту. Все остальное будет заминировано. Никто не говорит, что акватория порта Одессы будет полностью разминирована, когда речь идет о разблокировании экспорта украинского зерна и открытии «зернового коридора», — пояснил он.

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Он также добавил, что определенная часть населения считает договоренности в Стамбуле такими, что могут ослабить минно-взрывную безопасность.

https://www.youtube.com/watch?v=m7BFwuCljQE&feature=emb_title

«Этого не будет, поэтому запрет посещать пляжи черноморского побережья, купаться в море остается в силе. Речь идет о маршруте техническом, именно для судов. Для этого хлебного каравана», — резюмировал Братчук.

Возобновление работы трех морских портов в Одесской области началось после подписания в Стамбуле договоренности о вывозе украинского зерна. Менее чем через сутки после этого россияне атаковали Одесский морской порт ракетами.

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Как сообщили в Минагрополитики, в порту было зерно, которое готовили на экспорт — в ОК Юг сообщили, что ракета РФ не попала в хранилище с ним. Однако было попадание в насосную станцию. Министр инфраструктуры Александр Кубраков заверил, что Украина продолжит подготовку к запуску экспорта зерна.

Украина подписала договор с Турцией и ООН о разблокировании экспорта украинского зерна через порты в Черном море 22 июля. Зеркальный договор с Турцией и ООН подписала Россия.

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Соглашение касается экспорта из украинских портов Одесса, Черноморск и Южный. Контроль портов останется за украинской стороной; никакие суда кроме тех, которые будут обеспечивать экспорт зерна и связанной продукции, не смогут войти в порты.

Предполагается, что в Турции будут созданы инспекционные группы из представителей всех сторон, которые будут проверять грузы и персонал. Инспекцию будут проводить только в гаванях, на входе и выходе из Турецкого пролива.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что движение судов в украинские порты смогут возобновить в ближайшие дни.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Одесса Зерно Война России против Украины

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