Продление зернового соглашения. К побережью Одесской области прибыли шесть сухогрузов 19 марта, 15:30 Торговый порт Одессы (Фото:cfts.org.ua)

Утром воскресенья, 19 марта, к побережью Одесской области прибыл караван из шести сухогрузов, чтобы стать загрузиться украинской продукцией. С этого дня действует продолжение зернового соглашения.

Об этом сообщает Думская.



Отмечается, что балкеры NEGMAR CICEK, ASL ILEANA, RIZABEY и SSI PRIDE должны пришвартоваться порту Черноморска, а BC CALLISTO и DENIZ M — в порту Одессы.

Судна возле побережья Одесщины / Фото: Скриншот / Думская

А сухогруз DS SOFIE BULKER утром вышел из порта Южный, чтобы доставить украинскую продукцию в британский порт Иммингем.

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Судна возле побережья Одесщины / Фото: Скриншот / Думская

В то же время издание добавляет, что российские инспекторы продолжают саботировать проверку судов у входа в Босфор в Мраморном море. Сейчас на якорной стоянке находятся около 80 сухогрузов и танкеров.

Зерновое соглашение было заключено в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, Украины, Турции и России состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного), а также по снятию барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений. В ноябре соглашение продлили на 120 дней - до 18 марта 2023 года.

18 марта вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков сообщил о продлении соглашения еще на такой же срок.

Россия заявляла, что продление зернового соглашения возможно только на 60 дней, а дальнейшая позиция будет определяться в зависимости от «прогресса по нормализации российского сельскохозяйственного экспорта».

Пресс-служба Организации Объединенных Наций подтвердила продление договора но не назвала срок, который согласован.