Генсек ООН хочет встретиться с делегациями Украины и РФ на саммите G20 из-за зернового соглашения 14 ноября, 15:39 Генсек ООН Антониу Гутерриш (Фото:REUTERS/Willy Kurniawan)

Генсек ООН Антониу Гутерриш надеется провести встречу c украинской и российской делегациями на саммите G20 для возобновления зернового соглашения.

Об этом сообщает CNN.

Во время брифинга на саммите G20 на Бали Гутерриш сообщил, что в ходе саммита встретится как с российской, так и с украинской делегациями и «устранит последние препятствия», мешающие возобновлению зернового соглашения.

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Он подчеркнул, что ООН «работает без перерыва» над возобновлением зерновой сделки и пытается решить все остающиеся вопросы.

Гутерриш добавил, что зерновая инициатива при посредничестве ООН помогает «стабилизировать рынки и снизить цены на продукты питания».

Украина, Турция и ООН подписали соглашение о разблокировании украинских портов Одесса, Черноморск и Южный для вывоза украинского зерна 22 июля в Стамбуле. Зеркальное соглашение с Турцией и ООН также подписала Россия.

Срок действия зерновой сделки рассчитан до 22 ноября 2022 года. Предполагалось, что после этого она будет продлена.