Генсек ООН хочет встретиться с делегациями Украины и РФ на саммите G20 из-за зернового соглашения

14 ноября, 15:39
Поделиться:
Генсек ООН Антониу Гутерриш (Фото:REUTERS/Willy Kurniawan)

Генсек ООН Антониу Гутерриш (Фото:REUTERS/Willy Kurniawan)

Генсек ООН Антониу Гутерриш надеется провести встречу c украинской и российской делегациями на саммите G20 для возобновления зернового соглашения.

Об этом сообщает CNN.

Во время брифинга на саммите G20 на Бали Гутерриш сообщил, что в ходе саммита встретится как с российской, так и с украинской делегациями и «устранит последние препятствия», мешающие возобновлению зернового соглашения.

Видео дня

Он подчеркнул, что ООН «работает без перерыва» над возобновлением зерновой сделки и пытается решить все остающиеся вопросы.

Читайте также:

Грузовое судно ожидает проверки для захода в пролив Босфор, 31 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Umit Bektas) «Сейчас россиян никто не спрашивает». Зерновое соглашение продолжило работать — посол в Турции

Гутерриш добавил, что зерновая инициатива при посредничестве ООН помогает «стабилизировать рынки и снизить цены на продукты питания».

Украина, Турция и ООН подписали соглашение о разблокировании украинских портов Одесса, Черноморск и Южный для вывоза украинского зерна 22 июля в Стамбуле. Зеркальное соглашение с Турцией и ООН также подписала Россия.

Срок действия зерновой сделки рассчитан до 22 ноября 2022 года. Предполагалось, что после этого она будет продлена.

https://www.youtube.com/embed/2byQIdU7VyI
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   ООН Войска РФ Российская делегация Антонио Гутерриш зерновое соглашение

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X