«Зерновая сделка». Движение 218 судов фактически заблокировано — Минифраструктуры Украины 30 октября, 18:49 Грузовик возле зернового терминала во время сбора ячменя в Украине, 23 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Igor Tkachenko/File Photo)

Движение 218 судов, участвующих в «зерновой инициативе», фактически заблокировано. У Украины нет разрешений от Совместного координационного центра на прохождение по безопасному коридору и проведение инспекций в воскресенье, 30 октября.



Об этом заявили в Министерстве инфраструктуры.

Там рассказали, что ситуация с судами следующая:

22 загруженных ждут выхода из украинских портов;



95 загруженных уже вышли из украинских портов и ждут инспекции для отправки;

101 ждет инспекции для входа в украинские порты.

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В министерстве в очередной раз подчеркнули, что реализация инициативы носит исключительно гуманитарный характер, а Украина не нарушила ни одного пункта соглашения и готова продолжать собирать и отгружать агропродукцию, чтобы обеспечивать глобальную продовольственную безопасность.

«Украинская сторона не останавливала движение грузов через „зерновой коридор“, даже несмотря на российские военные атаки на портовую и энергетическую инфраструктуру. Также было зафиксировано 15 случаев приближения российских БПЛА и самолетов на запрещенную дистанцию к участвующим в инициативе гражданским судам», — заявили там.

Фактическая блокада «зернового коридора» со стороны РФ началась еще в сентябре, когда количество инспекций искусственно затягивалось и уменьшалось, напомнили в ведомстве. Образовалась очередь из 176 судов, на борту которых было 2,1 млн агропродукции. С момента выхода первого судна удалось экспортировать более 9 миллионов тонн продовольствия, из них более 5 миллионов — в страны Африки и Азии.

29 октября Россия заявила, что приостанавливает участие в «зерновой сделке». Соответствующие заявления выпустили минобороны и МИД страны-агрессора, а позже российские СМИ сообщили, что РФ официально сообщила об этом генсеку ООН.

Причиной этого решения россияне назвали взрывы в оккупированном Севастополе утром 29 октября, в которых Кремль обвиняет Украину и Британию.

В РФ заявляют, что украинские военные «под руководством британских специалистов» якобы атаковали беспилотниками корабли Черноморского флота РФ и гражданские суда, «вовлеченные в обеспечение безопасности „зернового коридора“». В частности, минобороны РФ признает, что «незначительные повреждения» получил морской тральщик Иван Голубец.

Волонтерское сообщество GeoConfirmed установило, что в Севастополе беспилотники поразили как минимум три корабля Черноморского флота РФ, в том числе и флагман Адмирал Макаров. Расследователи считают, что беспилотники для атаки по вражескому флоту в оккупированном городе использовала Украина.

Официального подтверждения об уничтожении российских кораблей в Севастополе пока нет. Украинское военное командование заявляло, что причиной взрывов в Севастополе могли стать неудачные запуски ракет ПВО.

В то же время, Киев называет выход Москвы из «зерновой инициативы» «продовольственным шантажом» и подчеркивает, что Россия выходит из соглашения под фальшивым предлогом. В Мининфраструктуры подчеркнули, что Украина готова продолжать работу зернового коридора, экспорт сейчас невозможен из-за того, что РФ его перекрыла.

Генсек ООН Антониу Гутерриш «глубоко обеспокоен» попыткой России сорвать «зерновую инициативу». В Министерстве обороны Турции заявили, что пытаются возобновить «соглашение» и ведут переговоры с Киевом и Москвой.

