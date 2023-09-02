Еще два судна прошли через временный зерновой коридор — Зеленский 2 сентября, 21:00 Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что два очередных судна прошли по временному зерновому коридору в Черном море.

Об этом глава государства сообщил в своем X (Twitter) в субботу, 2 сентября.

Зеленский сообщил, что Украина продолжает восстанавливать «свободу судоходства в Черном море». Глава государства поблагодарил работников портов и тех, кто «обеспечивает безопасное функционирование коридора».

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«Мы призываем союзников поддержать наши усилия, предоставив больше систем противовоздушной обороны. Вместе мы способны защитить свободу судоходства в Черном море и за его пределами», — резюмировал Зеленский.

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Балкер Joseph Schulte вышел из порта Одессы 16 августа и воспользовался временным коридором, установленным ВМС Украины для гражданских судов в Черном море. 18 августа судно успешно прибыло в Турцию.

10 августа ВМС Украины объявили о новых временных маршрутах движения гражданских судов в/из черноморских портов . Коридор прежде всего будут использовать для эвакуации судов, которые находятся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный.

По данным Администрации морских портов Украины (АМПУ) в портах Большой Одессы по состоянию на 23 августа оставались заблокированными шесть судов.

26 августа порт Одессы покинул балкер Primus под флагом Либерии. Это уже второе судно от начала полномасштабной войны корабль, который покидает украинский порт вне зерновой сделки.