Первые гражданские суда уже прошли по временному коридору по направлению к украинским портам 16 сентября, 15:38 Корабль перевозит украинское зерно, Черное море, 2 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

В субботу, 16 сентября, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что первые гражданские суда воспользовались временным коридором в Черном море и уже идут в украинские порты.

Об этом Кубраков написал в Facebook.

По его словам, после использования временного коридора для выхода заблокированных из-за агрессии РФ судов из портов Одессы, Черноморска и Южного балкеры Resilient Africa и Aroyat подтвердили готовность воспользоваться маршрутом.

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Он отметил, что суда идут в порт Черноморск под загрузку почти 20 тысяч тонн пшеницы для стран Африки и Азии. Они направляются под флагом Палау, а их экипаж состоит из граждан Турции, Азербайджана, Египта и Украины.

Кубраков отметил, что ранее коридор использовался для эвакуации судов, которые находились в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный на момент полномасштабного вторжения страны-агрессора России в Украину.

Кроме того, министр добавил, что с 15 августа временным коридором воспользовалось пять судов, а именно: контейнеровоз Joseph Schulte, балкеры Primus, Anna-Theresa, Ocean Courtesy и Puma.

Срыв зерновой сделки: что известно

17 июля в Кремле заявили об остановке действия «зерновой сделки», заключенной при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, которая позволила разблокировать три украинских порта для экспорта продовольствия.

Также Россия объявила об отзыве гарантий безопасности судоходства в рамках Черноморской зерновой инициативы.

Украина предложила Турции и ООН продолжить работу «зернового коридора» без РФ. В Кремле ответили угрозами на возможность возобновления работы соглашения без России.

После этого Россия почти регулярно атакует юг Украины, в частности Одесскую область, нанося удары по портам и уничтожая украинское зерно.



Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия готова «рассмотреть возможность» возвращения к «зерновой сделке», если будут выполнены все ее условия.

В Турции публично заявляли, что вместе с ООН предлагают подключить «дочку» Россельхозбанка к SWIFT и разморозить активы роскомпаний ради восстановления зерновой инициативы.

