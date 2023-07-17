После выхода РФ из «зерновой сделки». Кулеба проводит в штаб-квартире ООН срочные консультации 17 июля, 20:58 Дмитрий Кулеба (Фото:Henry Nicholls/Pool via REUTERS)

В понедельник, 17 июля, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба проводит в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке срочные консультации из-за выхода России из «зерновой сделки».

Об этом сообщил МИД Украины в Telegram.

«Дмитрий Кулеба проводит в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке срочные консультации с партнерами относительно следующих шагов после выхода России из „зерновой сделки“», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что консультации проходят по поручению президента Украины Владимира Зеленского.

«Россия ставит под угрозу глобальную продовольственную безопасность», — написал Кулеба в Twitter.

Он также отметил, что Украина делает все, чтобы сохранить черноморский зерновой коридор.

С 27 июня Россия не регистрировала ни одного нового корабля в рамках зерновой сделки, фактически остановив таким образом работу зернового коридора.

В России неоднократно угрожали выйти из соглашения, заключенного при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года. Соглашение уже трижды продлевали — в ноябре 2022-го, и в марте и в мае 2023-го.

Перед очередным продлением 17 июля в МИД РФ снова пригрозили этого не сделать.

В день окончания сроков действия соглашения Кремль использовал удар по Крымскому мосту как повод для выхода из соглашения.

14 июля представитель ООН заявил, что генсек Антониу Гутерриш ждет ответа от Владимира Путина относительно предложения продлить соглашение.

В тот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Путин согласился с необходимостью продлить зерновое соглашение. В Кремле это опровергли.

Черноморская зерновая инициатива, подписанная при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, позволила разблокировать три украинских порта для экспорта продовольствия. Зерновой коридор заработал 1 августа 2022 года.