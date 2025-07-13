Начиная с весны 2025 года, произошли «тектонические изменения» в количестве украинских зенитных беспилотников, которые способны противодействовать российским дронам. Об этом в интервью Radio NV рассказал авиаэксперт Валерий Романенко, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации.

Отвечая на вопрос о том, есть ли сейчас приблизительное понимание эффективности украинских зенитных дронов в противодействии российским ударным БПЛА, Романенко отметил, что «по состоянию на сегодня такой информации не было».

«Могу дать информацию, которая публиковалась 22 марта по разведывательным дронам. Было 2518 российских разведывательных дронов, сбитых украинскими зенитными дронами. Но там были в основном дроны на базе квадрокоптеров. И среди них был один шахед», — рассказал специалист.

Однако, по его словам, после 22 марта «прошли тектонические изменения в количестве украинских зенитных беспилотников». Романенко напомнил, что по состоянию на сейчас уже обнародованы по крайней мере четыре типа украинских беспилотников, которые активно используются. «Первым был Стинг, потом появилась Стрела, Ураган. И показывали дрон Багнет, который тоже очень похож на зенитный. Было еще по крайней мере два беспилотника, типы которых не показывали», — напомнил авиаэксперт.

По его словам, в Украине также проходили испытания немецкого дрона Титан — беспилотника уже не квадрокоптерного, а самолетного типа с двумя двигателями. «Пока он не дает нужные показатели по скорости, это принципиальный момент для зенитного дрона. Пока у него скорость меньше 300 километров и идет его совершенствование», — добавил Романенко.

Инфографика: NV

«В целом сейчас, действительно, значительная часть, и об этом говорят официально, российских ударных дронов, возможно, также [БПЛА-приманок типа] Гербер, [сбивается зенитными дронами]», — подчеркнул специалист.

В то же время он констатировал отсутствие официальных данных по этому поводу. Романенко также добавил, что мобильной группе, «если она где-то в поле, отличить Герберу от шахеда достаточно трудно, можно только на слух».

«Я ставлю себя на место командира мобильной группы с зенитным дроном: на всякий случай я бы сбил что угодно, что пролетает мимо», — заметил он.

Пенопластовые дроны-приманки Гербера — это беспилотники, которые Россия массово использует для истощения украинской ПВО. Они значительно медленнее шахедов и бывают трех типов: разведчики, БПЛА-приманки без боевой части и с боевой частью весом 5 кг. Тогда как боевая часть шахедов обычно составляет 50 кг, хотя недавно россияне начали наращивать ее до 90 кг.