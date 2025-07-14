«Управлять зенитным БПЛА — искусство». Западные партнеры говорят, что мы делаем чудеса в противодействии шахедам — подробности от Флэша
Во время массированных воздушных атак для противодействия шахедам и обманкам начали использовать зенитные дроны (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)
Как Украина собирается противодействовать тысячам шахедов зенитными дронами-перехватчиками и почему «делает чудеса» в этом направлении, в эфире Radio NV рассказал военный эксперт Сергей Безкрестнов (Флэш).
Сергей Бескрестнов (Флэш)
Почему мы к этому пришли? Пришли мы к этому потому, что с каждым месяцем мы видим, что, к сожалению, шахеды начинают увеличивать свою эффективность.
Происходит это за счёт того, что на шахеды ставится более надёжная система против наших средств РЭБ, и наши средства РЭБ теряют свою актуальность. И их нужно всё больше и больше ставить для того, чтобы противодействовать шахедам. То есть это бесконечный поединок.