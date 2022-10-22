Зенитчики сбили второй за день ударный вертолет россиян

22 октября, 22:48
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Российский вертолет Ка-52 Аллигатор (Фото:Воздушное командование Юг/Facebook)

Российский вертолет Ка-52 Аллигатор (Фото:Воздушное командование Юг/Facebook)

Зенитные подразделения Воздушных сил сбили второй за сутки российский вертолет Ка-52 Аллигатор.

Об этом Воздушные силы ВС Украины сообщили в Telegram.

«22 октября около 16:00 зенитным ракетным подразделением воздушного командования Центр на южном направлении уничтожен еще один за сегодня российский ударный вертолет Ка-52», — говорится в сообщении.

Видео дня

Также сегодня, 22 октября, около 12:00 в Бериславском районе Херсонской области подразделением зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования Юг был сбит ударный вертолет оккупантов Ка-52.

Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Юг Украины Ка-52 Война России против Украины

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