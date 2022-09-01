Вчера сбили вертолет, сегодня — ракеты. Зеленский рассказал об успехах украинских Воздушных сил 1 сентября, 23:26 Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский в традиционном вечернем видеообращении поблагодарил военнослужащих Воздушных сил за хорошую работу.

«Вчера очень хорошо отработали зенитчики в Донецкой области — сбили очередной вертолет оккупантов, уже 205-й за время полномасштабной войны, и два беспилотника», — рассказал президент.

Видео дня

Зеленский также напомнил, что с начала полномасштабного вторжения были уничтожены более 800 российских беспилотников.

«Сегодня же наши Воздушные силы неплохо отработали по вражеским ракетам — спасибо за результат» — отметил он.

Ранее спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона сообщил, что украинские войска приблизительно в 16:00 в Херсонской области сбили вражескую управляемую авиационную ракету Х-59 класса воздух-поверхность, выпущенную российским истребителем.

Всего по данным Генштаба, Россия потеряла в Украине 234 самолета, 205 вертолетов, 851 БПЛА и 196 крылатых ракет.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.