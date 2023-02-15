Украинские спасатели в Турции обследовали 438 зданий и деблокировали тела 55 погибших 15 февраля, 22:29 Украинские спасатели в Турции (Фото:ГСЧС)

Сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям обследовали в Турции, где произошло землетрясение, уже 438 зданий, разобрали 127 завалов и деблокировали тела 55 погибших.

Об этом сообщает ГСЧС.

По информации ГСЧС, 15 февраля в поисково-спасательных работах сектора R, где не прекращаются подземные толчки, задействовали посменно четыре группы специалистов — около 60 человек, 12 единиц техники и девять кинологических расчетов.

Видео дня

«В группах есть офицеры по безопасности, которые имеют специальные приборы фиксации движения элементов поврежденных зданий и сигнализируют о малейших колебаниях конструкций», — добавили в ГСЧС.

15 февраля украинские спасатели разобрали девять завалов, деблокировали тела пяти погибших и обследовали разрушенное здание. С начала работ специалисты ГСЧС спасли одного человека.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что число жертв землетрясения в стране превысило 35 тысяч человек.

6 февраля Турцию и Сирию всколыхнула серия землетрясений. Они стали одними из самых мощных и разрушительных за последние 100 лет. В десяти провинциях Турции объявлено чрезвычайное положение, оно будет действовать три месяца.

