Возле Львова произошло землетрясение
Место, возле которого произошло землетрясение (Фото: via Google Maps)
В воскресенье утром, 26 июля, недалеко от Львова было зафиксировано землетрясение. Оно произошло на глубине 4 километров.
Об этом сообщает пресс-служба Главного центра специального контроля.
В сообщении говорится, что землетрясение было зарегистрировано на территории Пустомытовской городской громады Львовского района Львовской области. Подземный толчок был магнитудой 2,8.
Предварительно, он произошел примерно в 05:24 на глубине 4 километров.
По классификации зафиксированное землетрясение относят к едва ощутимым.
7 июля в центральной части Украины, в Полтавской области, зафиксировали землетрясение.
22 июня возле временно оккупированного Крыма произошла серия землетрясений с эпицентром в Черном море.