Возле Львова произошло землетрясение

26 июля, 13:53
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Место, возле которого произошло землетрясение (Фото: via Google Maps)

Место, возле которого произошло землетрясение (Фото: via Google Maps)

В воскресенье утром, 26 июля, недалеко от Львова было зафиксировано землетрясение. Оно произошло на глубине 4 километров.

Об этом сообщает пресс-служба Главного центра специального контроля.

В сообщении говорится, что землетрясение было зарегистрировано на территории Пустомытовской городской громады Львовского района Львовской области. Подземный толчок был магнитудой 2,8.

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Главный центр специального контроля
Фото: Главный центр специального контроля

Предварительно, он произошел примерно в 05:24 на глубине 4 километров.

По классификации зафиксированное землетрясение относят к едва ощутимым.

7 июля в центральной части Украины, в Полтавской области, зафиксировали землетрясение.

22 июня возле временно оккупированного Крыма произошла серия землетрясений с эпицентром в Черном море.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Львов Землетрясение Землетрясения в Украине

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