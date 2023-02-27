В Закарпатской области произошло землетрясение
На Закарпатье произошло землетрясение (Фото:Angelo_Giordano/pixabay.com)
В понедельник, 27 февраля, в 03:15:39 в Закарпатской области произошло землетрясение.
Об этом сообщил Главный центр специального контроля в Facebook.
Было зарегистрировано землетрясение в районе поселка Большая Добронь, 19 км западнее города Мукачево Закарпатской области, магнитудой 3,3 (по шкале Рихтера) на глубине два км.
По расчетам землетрясение не несет угрозы населению, по классификации относится к сильно ощутимым, землетрясение ощущается внутри здания многими людьми, под открытым небом — немногими.
«Люди просыпаются, но никто не пугается. Колебания похожи с сотрясением, образованным тяжело нагруженным автомобилем. Дрожь окон, дверей, посуды. Скрип полов и стен. Начинается дрожь мебели. Висящие предметы легко расшатываются; жидкость на открытых рынках слегка колеблется. В стоящих на месте автомобилях толчок заметен», — сказано в сообщении.
В центре добавили, что последнее землетрясение, которое ощущалось более чем в 15 населенных пунктах Закарпатья, зарегистрировано из района города Иршава, 3 января 2023 года с магнитудой 3,8 на глубине шесть километров.
По последним данным Турции и Сирии, число погибших в результате землетрясений, поразивших обе страны в понедельник, 6 февраля, превысило 50 тысяч человек.
Всего в Турции от землетрясений пострадали около 20 миллионов человек, в Сирии же, по оценкам ООН, — 8,8 миллиона.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал восстановить дома в течение года, хотя эксперты говорят, что власти должны поставить безопасность выше скорости.
В ночь на понедельник, 6 февраля, на границе Турции и Сирии — в провинции Газиантеп — произошло землетрясение — одно из самых мощных за последние 100 лет. После этого последовало несколько мощных афтершоков. Чрезвычайное положение было объявлено в десяти провинциях, помощь была предложена десятками стран.
По количеству жертв землетрясение пока занимает седьмую позицию в списке разрушительных катастроф ХХІ века.