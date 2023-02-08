В ГСЧС рассказали, грозят ли Украине землетрясения

8 февраля, 15:32
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Риски землетрясения в Украине незначительны, заявили спасатели (Фото:OpenFile Calgary/flickr.com)

Риски землетрясения в Украине незначительны, заявили спасатели (Фото:OpenFile Calgary/flickr.com)

По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, риски землетрясения на территории Украины есть, но они далеко не так значительны, как в Турции.

Об этом в ходе брифинга сообщил директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук.

«В первую очередь, это (сообщение о вероятности землетрясения в Украине — ред.) распространяется с целью посеять панику среди населения. Безусловно, риски есть, но они не так значительны, как на территории Турции. И сейчас говорить, что Украине грозит такого же масштабные землетрясения, мы не можем. Есть соответствующие специалисты, которые могут это подтвердить», — отметил Демчук.

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В ночь на понедельник, 6 февраля, на границе Турции и Сирии — в провинции Газиантеп — произошло землетрясение — одно из самых мощных за последние 100 лет. После этого было несколько мощных афтершоков. Чрезвычайное положение было объявлено в десяти провинциях, помощь предложили десятки стран.

В результате землетрясения в Турции и Сирии уже погибли более 11 тысяч человек.

https://twitter.com/tweetsNV/status/1622557931144200195
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Землетрясение ГСЧС Украина

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