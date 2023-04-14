На Закарпатье зафиксировали землетрясение

14 апреля, 13:58
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На Закарпатье произошло второе с начала месяца землетрясение (Фото:gcsk.gov.ua)

На Закарпатье произошло второе с начала месяца землетрясение (Фото:gcsk.gov.ua)

Утром в пятницу, 14 апреля, в Закарпатской области зафиксировали землетрясение магнитудой 3,2.

Как сообщили в пресс-службе Центра специального контроля, эпицентр землетрясения находился в 11 км восточнее города Иршава, на глубине 4 км.

Оно произошло около 5:00 утра.

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По классификации землетрясение относится к едва ощутимым. Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.

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Это уже второе землетрясение в регионе за этот месяц. 5 апреля были зафиксированы толчки магнитудой 2,2.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Землетрясение Закарпатская область

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