Системы двух украинских АЭС зафиксировали эхо землетрясения в Турции — Энергоатом

8 февраля, 16:06
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Незначительные толчки зафиксировали системы сейсмического мониторинга Хмельницкой и Южной АЭС (Фото:RLuts/Wikimedia)

Незначительные толчки зафиксировали системы сейсмического мониторинга Хмельницкой и Южной АЭС (Фото:RLuts/Wikimedia)

Cистемы сейсмического мониторинга Хмельницкой и Пивденноукраинской АЭС зафиксировали эхо землетрясения в Турции.

Как сообщили в пресс-службе Энергоатома, система показала незначительные толчки.

В компании пояснили, что оборудованием, фиксирующим толчки земной коры, оснащены все АЭС Украины. В режиме реального времени Главный центр специального контроля отслеживает и регистрирует отклонения от нормы сейсмической устойчивости в районе расположения атомных станций.

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В Энергоатоме добавили, что украинские атомные станции способны выдержать землетрясения мощностью до семи баллов.

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Также на украинских АЭС работает аварийная защита энергоблоков: при шести баллах блоки срочно останавливаются и переводятся в безопасное состояние.

Кроме того, каждые десять лет проводится переоценка безопасности всех реакторов на сейсмическую устойчивость и при необходимости принимаются дополнительные меры по защите энергоблоков.

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6 февраля на границе Турции и Сирии, в провинции Газиантеп, произошла серия землетрясений. Они стали одними из самых мощных и разрушительных за последние 100 лет.

По состоянию на день 8 февраля погибли более 11 000 человек. Пострадали более 55 тысяч жителей стран. Разрушены также тысячи зданий.

В десяти провинциях Турции объявлено чрезвычайное положение, оно будет действовать три месяца.

Восемь украинцев обратились в посольство Украины в Турции с желанием эвакуироваться из региона Газиантеп. 19 граждан Украины не выходят на связь.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Турция АЭС Землетрясение в Турции

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