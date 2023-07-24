В Полтавской области произошло землетрясение

24 июля, 11:55
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В Полтавской области было зафиксировано землетрясение (Фото:Angelo_Giordano/pixabay.com)

В Полтавской области было зафиксировано землетрясение (Фото:Angelo_Giordano/pixabay.com)

В воскресенье, 23 июля, в Полтавской области произошло землетрясение.

Об этом говорится в сообщении Главного центра специального контроля.

Магнитуда землетрясения составляет ч по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения находится в Решетиловском районе, Полтавской области, к западу от города Полтава, на глубине семи километров.

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По классификации землетрясений относится к неощутимым. Интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей; сотрясения земли обнаруживаются и регистрируются только сейсмографами.

Землетрясения с территории Полтавской области регистрировались и ранее, в частности последние из них 26 мая 2023 года с магнитудой 3,5 и 8 июня 2023 года с магнитудой 3,7.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Полтавская область Землетрясение

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