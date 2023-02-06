Землетрясение в Турции. МИД получил уже 24 обращения об отсутствии связи с украинцами 6 февраля, 15:01 REUTERS/Sertac Kayar

Министерство иностранных дел Украины уже получило 24 обращения об отсутствии связи с украинцами, живущими в Турции в зоне, где произошло землетрясение. Информация о жертвах среди граждан пока не поступала.

Об этом сообщил спикер ведомства Олег Николенко в понедельник, 6 февраля.

Вопрос о предоставления помощи украинцам в Турции под личный контроль взял глава МИД Дмитрий Кулеба. В посольстве Украины создали оперативный штаб, а также привлекли возможности генерального консульства в Стамбуле и консульства в Анталии. Поисково-спасательные работы продолжаются

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«Сейчас есть 24 обращения об отсутствии связи с гражданами Украины, проживающими в зоне стихийного бедствия. Вся информация оперативно передана турецкой стороне. Места нахождения наших граждан выясняются», — заявил Николенко.

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