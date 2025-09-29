Во Львовской области зафиксировали землетрясение

В воскресенье, 28 сентября, в районе города Стрый Львовской области зафиксировали землетрясение магнитудой 3 балла.

Об этом сообщает в Facebook департамент по гражданской защите Львовской ОВА.

Отмечают, что по классификации это землетрясение относится к неощутимым. Его эпицентр размещался на глубине 4 км.

Реклама

Других деталей не приводят.

Ранее в провинции Кютахия на западе Турции произошла серия подземных толчков, максимальная сила — 5,4 балла по шкале Рихтера. По состоянию на 09:00 29 сентября зафиксировано еще не менее 250 толчков и афтершоков силой от 1 до 4,5 балла.

14 июля в Черновицкой области в воскресенье, 13 июля, зафиксировали землетрясение магнитудой 2,6 по шкале Рихтера.

1 июля было зарегистрировано землетрясение в районе села Карпуси, Полтавской области магнитудой 3,1 по шкале Рихтера на глубине 7 км.