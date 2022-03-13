В Сумах 13 марта гуманитарного коридора не будет
В Сумах работают над организацией зеленого коридора (Фото:Andrey Mozgovoy/via REUTERS)
13 марта в Сумах зеленого коридора не будет.
Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
«Мы продолжаем работать над их организацией и в дальнейшем», — отметил он.
В ночь на 11 марта российские оккупанты обстреляли жилые дома хутора Кердиловщина в Сумской области.
По информации Живицкого, в результате этого погибли двое местных мирных жителей.
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