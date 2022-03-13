В Сумах 13 марта гуманитарного коридора не будет 13 марта, 03:21 Цей матеріал також доступний українською В Сумах работают над организацией зеленого коридора (Фото:Andrey Mozgovoy/via REUTERS)

13 марта в Сумах зеленого коридора не будет.



Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

«Мы продолжаем работать над их организацией и в дальнейшем», — отметил он.

В ночь на 11 марта российские оккупанты обстреляли жилые дома хутора Кердиловщина в Сумской области.

По информации Живицкого, в результате этого погибли двое местных мирных жителей.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.