Петиция набрала 25 тысяч подписей. Зеленского просят ввести вегетарианские сухпайки для ВСУ 22 сентября, 12:14 Все украинские военные получают стандартные сухпайки без учета особенностей питания (Фото:МО)

Петиция о наличии вегетарианских сухпайков для питания украинских военных на фронте собрала необходимые 25 тысяч подписей, теперь ее должен рассмотреть президент Украины Владимир Зеленский.

Петиция была зарегистрирована 27 июня и собрала необходимое количество подписей менее чем за три месяца.

Ее автор Петр Павлов пояснил, что на данный момент у военнослужащих нет выбора в питании и особенности питания не учитываются в украинской армии.

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«Введение в существующие сухие дополнительные пайки, которые смогут учесть данные особенности, смогут решить эту проблему, в частности в условиях отсутствия „кухни“, а именно в зонах непосредственного выполнения задач», — отметил он.

Автор петиции пояснил, для кого необходимы вегетарианские сухпайки. Он назвал следующие категории военных:

люди, не употребляющие мясные продукты и продукты животного происхождения по этическим соображениям;

теисты ( верующие), для которых веганские посты особенно распространены;

верующие), для которых веганские посты особенно распространены; люди с ограниченной возможностью организма усваивать лактозу;

люди с периодическими проблемами с пищеварением. Здесь особенно следует учесть фактор, когда обострение возникает именно в тех локациях, где сухпаек — это единственный источник питательных веществ для военнослужащего.

Павлов также добавил, что подобный шаг приблизит ВСУ к стандартам НАТО, не потребует больших финансовых вложений, а также поможет сохранить здоровье военным, которые приближают Украины к победе.

В 2017 году в Украине началась реформа питания в ВСУ, в 2020 году все воинские части перешли на новую систему на закупку питания по каталогу. Это значительно улучшило качество продовольственного обеспечения военных.

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