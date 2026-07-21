Обновлено в 22:40. Президент Владимир Зеленский подтвердил, что новым главнокомандующим ВСУ станет Михаил Драпатый, поблагодарив Александра Сырского за результаты, достигнутые под его командованием, — в частности, за защиту Киева и Курскую операцию. Об этом он заявил в вечернем обращении.

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По словам президента, сегодня он обсудил с Сырским и начальником Генштаба Андреем Гнатовым дальнейшие форматы службы и передачу дел, а все решения будут официально оформлены уже завтра.

Информацию об увольнении Федорова ранее со ссылкой на источники также подтвердил ведущий Радио NV Василий Пехньо и опубликовал народный депутат Алексей Гончаренко; по его словам, решение об увольнении было принято после того, как организаторы массовых протестов выдвинули ультиматум.

Советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин сообщил журналистам, что вскоре будет обнародована позиция президента.

Официального подтверждения этой информации от Офиса президента или Генштаба ВСУ пока нет.

По данным источника РБК-Украина, новым главнокомандующим ВСУ может стать командующий Объединенными силами Михаил Драпатый.

В то же время народный депутат Ярослав Железняк заявил, что на данный момент у него нет подтверждения информации о Сырском. По его словам, встреча Зеленского с военным командованием длилась более двух часов и уже завершилась. Железняк предположил, что все новости могут появиться уже завтра — и об увольнении, и о назначении нового главнокомандующего одновременно, поскольку, по его словам, было бы странно объявлять об увольнении сегодня, а назначение переносить на завтра.

Перестановки в военном руководстве — что известно

18 июля Зеленский сообщил, что провел длительный разговор с Федоровым и отдельно поговорил с Сырским: «Вчера и сегодня состоялось много консультаций. Сегодня я долго беседовал с Михаилом Федоровым. Также сегодня я говорил с Александром Сырским. Решения касательно армии будут выработаны». Сам Федоров тогда заявил, что «изменения обязательно будут»: «Диалог есть. Верю, что всё получится».

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20 июля стало известно, что сегодня на заседании Ставки могут обсудить отставку Сырского — по данным СМИ, рассматривается 11 кандидатов на эту должность. В тот же день Зеленский провел встречи с командующим Объединенными силами Михаилом Драпатым, командиром Азова Денисом Прокопенко, заместителем начальника Генштаба Владимиром Горбатюком и командиром Третьего армейского корпуса Андреем Билецким.

Во вторник, 21 июля, Зеленский сообщил, что продолжает вместе с Хмарой и заместителем министра обороны Павлом Палисой общаться с командирами армейских корпусов — 9-го, 12-го, 14-го, 15-го, 16-го, 18-го, 21-го и 30-го корпуса морской пехоты — по поводу первоочередных потребностей фронта, защиты приграничных направлений и стратегии обороны.

Народный депутат Ярослав Железняк также сообщил, что, по данным его источников, завтра могут появиться «хорошие новости», и обратил внимание на фотографию со встречи Зеленского с командующим Объединенными силами Михаилом Драпатым.