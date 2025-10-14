Зеленский уволил генерал-полковника Хомчака с должности первого заместителя секретаря СНБО

С должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины уволили генерал-полковника Руслана Хомчака. Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров во вторник, 14 октября.

Он отметил, что вместо Хомчака назначен генерал-майор Евгений Острянский. Ранее он занимал должность заместителя начальника Генерального штаба ВСУ.

Как сообщил Умеров, Хомчак будет заниматься координацией вопросов с сектором Сил безопасности и обороны для усиления украинского войска, а также координацией и подготовкой заседаний Ставки верховного главнокомандующего.

Секретарь СНБО рассказал, что Острянский имеет более 30 лет опыта военной службы и является специалистом в стратегическом планировании и оборонном управлении.

Генерал-полковник Руслан Хомчак занимал должность главнокомандующего ВСУ — начальника Генштаба ВСУ с мая 2019 года. В марте 2020 года в связи с разделением должностей его назначили главнокомандующим ВСУ.