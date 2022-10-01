Это нелюди. Зеленский заявил, что оккупанты знали, что обстреливают колонну мирных людей в Запорожье 1 октября, 00:39 В данный момент известно о 30 погибших и 100 раненных в результате обстрела Запорожья (Фото:REUTERS/Stringer)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска знали, куда стреляют, ударив по автоколонне с мирными людьми в Запорожье.



«Враг начал этот день с намеренного, абсолютно просчитанного убийства украинцев в Запорожье. Ракетный удар по гражданской автоколонне. По состоянию на данный момент — 30 погибших. Около 100 раненых, травмированных. Российские военные знали, куда попадут их ракеты. Это сделали изуверы: от первого до последнего, от того, кто дал этот приказ, и до всех, кто этот приказ исполнил», — заявил Зеленский.



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Президент заверил, что российские террористы предстанут перед законом за свои преступления.

Войска РФ нанесли ракетный удар по гуманитарной колонне на выезде из Запорожья утром в пятницу, 30 сентября.

Жертвами ракетного удара РФ по гражданской колонне на выезде из Запорожья стали более 30 человек, еще 88 получили ранения.



Люди стояли в очереди на выезд на временно оккупированную территорию, чтобы забрать своих родственников, отвезти им помощь.

По предварительным данным, российские войска выпустили 16 ракет по ЗРК С-300.