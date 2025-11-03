Зеленский: До конца ноября Украина будет производить 600−800 дронов-перехватчиков в сутки

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до конца ноября производство дронов-перехватчиков достигнет 600−800 единиц в сутки. Об этом он сказал во время пресс-конференции в понедельник, 3 ноября.

«Я говорил, что осенью будет производиться до 1000 перехватчиков в сутки и оно будет производиться… Мы считаем, что до конца ноября в сутки будет производиться 600−800 перехватчиков, если ничего не сорвется. Потому что иногда, мы понимаем, прилетает. Иногда прилетает не только по энергетике», — сказал президент.

Он отметил, что иногда бывают «прилеты» по заводам по производству оружия. Однако несмотря на это они возобновляют свою работу.

«Мы не потеряли на сегодня ни одного вида дальнобойного оружия. Иногда замедляется массовое производство из-за потери цеха. Это правда, бывает», — отметил Зеленский, добавив, что Украина также осуществляет атаки на оборонные объекты россиян.

11 сентября стало известно, что Великобритания будет производить и совместно с Украиной разрабатывать современное военное оборудование в рамках соглашения об обмене новейшими технологиями. Первым проектом стал новый дрон-перехватчик для противовоздушной обороны под названием Project OCTOPUS.

Секретарь СНБО Рустем Умеров отмечал, что боевое применение новых беспилотников OCTOPUS будет проходить на территории Украины.

Ранее в сентябре министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщал, что в ближайшее время Украина сможет применять не менее 1000 дронов-перехватчиков в сутки.