Украина начала переговоры с Норвегией об обучении украинских пилотов 10 марта, 21:41 Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале переговоров об обучении украинских военных пилотов в Норвегии.

"Начинаем общение с Норвегией по поводу возможностей тренировочной миссии для наших пилотов", - заявил Зеленский.



В пятницу, 10 марта, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Норвегии Берном Арильдом Граммом.

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В ходе встречи обсуждалось наращивание поставок оружия и ускорение получения уже объявленной помощи.

Украина неоднократно обращалась к США и другим союзникам с просьбой предоставить западные истребители.

Впрочем, партнеры Киева пока не анонсировали окончательно передачи своих самолетов — говорят, что это вопрос на будущее. В частности, президент США Джо Байден заявил, что «пока что» исключает возможность отправки американских истребителей F-16 Украине, поскольку они, по его словам, сейчас не нужны Украине.

Канцлер Германии Олаф Шольц также заявлял, что вопрос передачи Украине боевой авиации «сейчас не имеет смысла».

Министр обороны Британии Бен Уоллес также исключил передачу британских истребителей Typhoon в ближайшее время, но заявил, что Лондон готов передать самолеты своим европейским союзникам, чтобы те могли отправить старые советские истребители Украине.

О готовности передать ВСУ советские истребители МиГ-29, в частности, заявила Словакия.

В Польше о передаче истребителей говорили, что готовы действовать только при условии коллективного решения Запада.



Таким образом, дискуссия о передаче западных самолетов продолжается. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявляла, что «картина меняется» в зависимости от потребностей Украины.

В то же время партнеры рассматривают возможность учить украинских пилотов на своих истребителях.

Так Великобритания стала первой страной, объявившей, что будет учить украинских пилотов. В Польше заявляли, что готовы учить украинских пилотов на истребителях F-16.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, еще три страны, кроме Великобритании и Польши, готовы обучать украинских пилотов.