Зеленский объяснил, кто должен отвечать за ложную информацию с фронта

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за ложную информацию, которую передают главнокомандующему, ответственность несет тот, кто предоставляет эти данные. Об этом он сказал во время пресс-конференции в понедельник, 3 ноября.

По его словам, иногда командиры могут не докладывать всю информацию или замалчивать определенные факты, например, о потере позиций.

Однако, по словам президента, самое главное — это сохранение личного состава.

«Этого не нужно бояться, потому что это война против, ну, такой здоровой махины. Не надо бояться, что ты потерял какую-то позицию. Надо быть умным. Сохранил личный состав — молодец. Отвечает тот, кто дает информацию, потому что является руководителем на месте. Сохранить надо личный состав — это самое главное. Если командир не докладывает, то меняют командира», — сказал президент.

25 октября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял, что искажать реальное положение дел недопустимо, и предупреждал, что командиры, которые скрывают правду в докладах, не могут оставаться на своих должностях.

Также в августе Сырский рассказывал, что во время боевых действий иногда поступает ложная информация с отдельных участков фронта. Он отметил, что такие случаи могут повлечь потери среди подразделений Сил обороны.

Главнокомандующий отметил, что для получения объективной информации военное командование пользуется многими источниками. В качестве примера он привел обновление от ресурса DeepState, которое, по его словам, также учитывается при анализе ситуации.