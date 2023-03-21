Ожидаем увеличение поставок боеприпасов — Зеленский 21 марта, 23:56 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время ВСУ ожидают увеличения объемов поставок боеприпасов.

«Провел сегодня заседание Ставки. Главный вопрос – передовая. Наши воины, наши позиции, наше усиление. Докладывали командующие, главком, разведка. Один из вопросов, которому всегда максимум внимания — это поставка боеприпасов, поддержка от наших партнеров. Ожидаем увеличения поставок именно того, что нам нужно именно сейчас», - заявил глава государства.

Видео дня

Президент также особо отметил военных нескольких бригад, ведущих ожесточенные бои против российских оккупантов.

«И еще одно. Хочу особо отметить сегодня 10-ю отдельную горно-штурмовую бригаду, 54-ю и 92-ю отдельные механизированные бригады, которые сражаются именно на Донбассе. Устойчиво, смело и результативно. Молодцы, ребята!», - заявил Зеленский.

17 стран Евросоюза и Норвегия 20 марта подписали соглашение о совместной закупке боеприпасов для Украины и своих национальных запасов. По словам премьер-министра Эстонии Каи Каллас, речь идет о закупке 1 млн боеприпасов.

