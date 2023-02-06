В прифронтовых регионах будут назначать руководителей ОВА с военным опытом — Зеленский

6 февраля, 22:22
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Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский заявил, что в ряде приграничных и прифронтовых регионов будут назначать руководителей с военным опытом.

В своем вечернем видеообращении он сказал, что о каждом таком решении он будет информировать украинцев.

«Усиливаем наши управленческие позиции. В ряде регионов — пограничных особенно и прифронтовых — назначаем руководителей с военным опытом. Тех, кто может проявить себя наиболее эффективно в защите от имеющихся сейчас угроз. О каждом таком решении буду информировать», — сказал Зеленский.

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Зеленский также отметил бойцов 54-й и 93-й отдельных механизированных бригад, 15-го отдельного батальона 128-й горно-штурмовой бригады.

Президент напомнил, что 6 февраля провел заседание Ставки, где обсудили ситуацию в Бахмуте и обеспечение воинов боеприпасами. Кроме того, руководитель разведки Кирилл Буданов доложил о планах оккупантов.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Владимир Зеленский Война России против Украины

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