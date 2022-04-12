«Отправлял товарищам видео». Украина установила личность оккупанта, изнасиловавшего младенца — Зеленский

12 апреля, 12:13
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Алексей Бычков (Фото:Nexta via Telegram)

Алексей Бычков (Фото:Nexta via Telegram)

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже установлена личность российского оккупанта, который изнасиловал младенца.

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«Установлено даже это лицо (изнасиловавшее младенца, — ред.), русский воин Бычков из Пскова, десантник или спецназ, который отправлял товарищам видео того, что он делает с младенцем, как он издевается над младенцем. Вот такой российский военный «защитник детей», — сказал президент в ходе обращения к парламенту Литвы.

Видео дня

По словам главы государства, «российские пропагандисты, видимо, уже начали это оправдывать».

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«Вероятно, говорят, что этого не было, а если было, то это была защита русскоязычных», — сказал Зеленский.

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Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Оккупант Владимир Зеленский Война России против Украины

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