«Успехи не ограничиваются Лиманом». На этой неделе перечень освобожденных населенных пунктов занимает наибольшую часть в отчетах — Зеленский 2 октября, 23:14 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

Успехи украинских военных не ограничиваются освобождение только Лимана в Донецкой области. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в видеообращении в воскресенье, 2 октября.

Он рассказал, что военные ежедневно — как минимум утром и вечером — отчитываются ему о ситуации на фронте. По словам Зеленского, на этой неделе наибольшую часть в них занимает перечень освобожденных от российских оккупантов населенных пунктов Украины в рамках оборонной операции.

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«Самой медийной сейчас стала история освобождения Лимана Донецкой области. Но успехи наших воинов не ограничиваются только Лиманом. Это, знаете, такая тенденция», — заявил он.

Зеленский добавил: когда возвращается украинский флаг, то российский фарс «с какими-то там бумажками, какими-то аннексиями никто и не вспоминает, кроме, конечно, правоохранительных органов Украины».

«Каждый, кто причастен к любым элементам агрессии против нашего государства, будет за это отвечать», — подчеркнул президент.

По состоянию на 12:30 2 октября ВСУ полностью зачистили Лиман от оккупантов.

Днем 1 октября в ВСУ сообщили, что украинские военные освободили пять населенных пунктов возле Лимана, в результате чего многотысячная группировка РФ оказалась в окружении. По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, речь шла о более чем 5000 военных РФ. Вскоре в ВСУ подтвердили, что защитники Украины вошли в город.

К вечеру в российском минобороны заявили, что войска РФ якобы были отведены из Лимана «на более выгодные рубежи».

В Минобороны Украины прокомментировали слова российских «коллег» об «успешном отводе войск», заявив, что большинство находившихся в Лимане россиян были «передислоцированы» либо в мешки для трупов, либо в украинский плен.

Пока детальной информации от Генштаба относительно потерь врага и количества пленных в Лимане нет.