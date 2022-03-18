«Российские ракеты не упадут от дробовиков». Зеленский заявил, что Украине нужно передовое вооружение

18 марта, 16:00
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Украина будет продолжать напоминать западным партнерам о необходимости предоставления современного вооружения для защиты от агрессии РФ, заявил президент Владимир Зеленский.

«Бесспорно, будем и дальше делать все, что мы можем. Будем еще громче напоминать некоторым западным лидерам, что это будет моральным поражением для них, это будет уничтожением их престижа, если Украина не получит передового оружия, которое реально спасет жизнь тысяч наших людей», — сказал глава государства в видеообращении 18 марта.

Видео дня
https://www.youtube.com/embed/7Jyfs_I3gd8

Он подчеркнул, что «российские ракеты не упадут от дробовиков, которыми некоторые пытаются подменить действительно полезные поставки».

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«Настолько, насколько можем, сбиваем российские ракеты. Уничтожаем их самолеты и вертолеты. И это при том, что у нас пока нет адекватного противоракетного оружия. Передового оружия. Нам недостаточно боевой авиации. Но у нас есть цель, чистая и справедливая – защитить наших людей, наше государство», – подчеркнул Зеленский.

Редактор: Евгений Жаровский

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Теги:   Владимир Зеленский Война России против Украины

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