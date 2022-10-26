Украина выполнит рекомендации для вступления в Евросоюз до 2023 года — Зеленский

26 октября, 02:44
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Флаги Европейского союза (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Флаги Европейского союза (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина выполнит рекомендации для вступления в Евросоюз до конца года.

«Уже в этом году мы выполним все рекомендации Еврокомиссии, касающиеся приобретения членства Украиной в Европейском Союзе», — заявил президент.

Рекомендации ЕС касаются ускорению отбора судей Конституционного суда, продолжения внедрения реформы системы правосудия, борьбы с коррупцией и отмыванием средств, демонстрации ощутимых результатов закона о деолигархизации, согласования аудиовизуального законодательства с европейским, принятия и реализации закона о национальных меньшинствах.

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«Я считаю, что эта работа должна получить должную оценку со стороны Европейского Союза еще до обнародования следующего пакета в рамках политики расширения», — заявил Зеленский.

https://www.youtube.com/watch?v=snqu0rn14-w
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Лидеры ЕС на саммите 23 июня поддержали предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине и Молдове. 1 июля президент Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль и глава Верховной Рады Руслан Стефанчук подписали совместное заявление о достижении полноправного членства в Евросоюзе.

Еврокомиссия оценит достижения Украины как страны-кандидата в 2023 году.

По словам вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, Украина рассчитывает стать членом Евросоюза в течение пяти лет.

https://www.youtube.com/watch?v=JP_tGTHp0Yo
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Евросоюз Владимир Зеленский

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